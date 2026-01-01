İstanbul'da Korkunç İddia: 2 Aylık Bebek Açlıktan Öldü! Aile Üyeleri Gözaltında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Fatih'te, 30 Aralık'ta 112 Acil Çağrı Merkezini arayan Y.Y. (20) 2 aylık bebeğinin hareketsiz olduğunu ve nefes almadığını bildirdi.

BEBEĞİN ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

AA'da yer alan habere göre adrese giden sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti.

3.2 KİLO DOĞDU 2 KİLO ÖLDÜ

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada, bebeğin 5 Kasım'da İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğduğu, 7 Kasım'da 3.2 kilogram ağırlığında taburcu edildiği, öldüğü gün ise yaklaşık 2 kilogram olduğu ve karın bölgesinde içe çökme bulunduğu belirlendi.

3 GÜNDÜR BESLENMİYORDU

Anne Y.Y. bebeğin sabah saatlerinde hayatını kaybettiği ancak 112'yi yaklaşık 12 saat sonra aradığı, son 3 gündür bebeğin beslenmediği yönünde çelişkili beyanlarda bulunması üzerine gözaltına alındı.

AİLE 'KASTEN ÖLDÜRMEDEN' GÖZALTINDA

Y.Y'nin nikahsız birlikte yaşadığı ve çocuğun babası olduğu öğrenilen B.Y. ile aynı evde yaşayan anneanne A.Y. ve dede Y.E.Y. de gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "kasten öldürme" suçundan yürütülen soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA