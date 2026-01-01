Flaş Karar! Teknik Adamla Yollar Ayrıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İngiltere Premier Lig temsilcisi Chelsea, teknik direktör Enzo Maresca ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Chelsea tarafından yapılan açıklamada, ayrılığın karşılıklı alınan bir karar olduğu vurgulandı. Açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma da dahil olmak üzere dört farklı turnuvada henüz oynanmamış önemli hedefler varken Enzo ve kulüp, bir değişikliğin takımı tekrar rayına oturtmak için en iyi şansa sahip kılacağına inanıyor. Enzo'ya gelecekte başarılar dilerizifadelerine yer verildi.

LİG VE AVRUPA PERFORMANSI

45 yaşındaki İtalyan çalıştırıcının görev yaptığı bu sezon Chelsea, Premier Lig’de 19 karşılaşma sonunda 30 puan toplayarak 5. sırada bulunuyordu. Londra ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise 6 maç sonunda 10 puanla 13. basamakta yer aldı.

KAZANILAN KUPALAR DİKKAT ÇEKTİ

Chelsea, Maresca yönetiminde geçtiğimiz sezon UEFA Konferans Ligi kupasını müzesine götürmüştü. İngiliz kulübü ayrıca temmuz ayında düzenlenen 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda da şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Kaynak: AA