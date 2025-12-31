Murat Şeker'den Galatasaray'a Yanıt! 'Suçlamaları Kabul Etmiyorum'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray Spor Kulübü, dün resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla aralarında ünlülerin de olduğu, geneli Fenerbahçe taraftarı bazı kişilere sosyal medya paylaşımları nedeniyle dava açacağını açıkladı.

Söz konusu açıklamada kulüp, "Son dönemde, organize şekilde hareket eden, çeteleşmiş bir ekip tarafından; başta sosyal medya olmak üzere çeşitli mecralarda Galatasaray Spor Kulübü’nün adını yasa dışı süreçlerle ilişkilendirmeye yönelik sistematik bir karalama ve iftira kampanyası yürütüldüğü açıkça görülmektedir. Galatasaray Spor Kulübü, 120 yılı aşan köklü tarihi boyunca hiçbir zaman hukuk dışı yapılarla anılmamış; aksine hukuku, adaleti ve kurumsal itibarı en temel değerleri arasında görmüştür. Buna rağmen, Kulübümüzü bilinçli şekilde suç örgütleriyle, yasa dışı faaliyetlerle veya gerçek dışı senaryolarla ilişkilendirmeye çalışan kişi ve odaklar hakkında kapsamlı ve kararlı bir hukuki mücadele süreci başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.

'SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM'

Listede adı geçen Fenerbahçeli yönetmen Murat Şeker, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Şeker, açıklamasında "GS kulübünün yapmış olduğu açıklamayı sosyal medyadan öğrendim. Söz konusu suçlama ve iddiaları kesinlikle kabul etmiyorum. Tarafıma yapılan bu hayal ürünü suçlamalar karşısında gerekli işlemleri yapacağım. Kamuoyunun bilgisine..." dedi.

