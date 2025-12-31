Galatasaray'da Ayrılık! Ayhan Akman Resmen Açıkladı

Galatasaray'da Futbol Direktörü Yardımcısı olarak görev yapan Ayhan Akman, görevinden ayrıldığını duyurdu.

Galatasaray'da Ayrılık! Ayhan Akman Resmen Açıkladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray Futbol Direktörü Yardımcısı Ayhan Akman, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaparak, görevinden ayrıldığını açıkladı. Açıklamasında, sarı-kırmızılı formayla yaşadığı başarılara değinen Akman, kulübe başarılar dileyerek veda etti.

Ayhan Akman, paylaşımında "Değerli Galatasaraylılar. Herkese sağlıklı, mutlu seneler diliyorum. 11 yıl boyunca Galatasaray formasını gururla taşıdım. Şanlı Galatasaray’ı en güzel şekilde temsil etmek için mücadele ettim. Şampiyonluklar yaşadım, kupalar kazandım, kaptanlık yaptım. Muhteşem sevinçler tattım, harika anılar biriktirdim. Tarifi imkansız duygularla Kadıköy’de kaldırdığımız efsanevi 2011-2012 şampiyonluk kupasıyla birlikte, Galatasaray forması üzerimde iken kaptan olarak futbolu bıraktım. Ancak bu bir son olmadı benim için, bu camianın bir ferdi olarak Galatasaray’a hizmet etmeye devam ettim. Antrenörlük ve profesyonel idarecilik görevlerinde bulundum, kulübümüz için daima en iyisini yapmaya çalıştım. Üyesi olma şansına eriştiğim Galatasaray’ımızda 4’ü futbolcu olarak toplam 7 şampiyonluk kazandık, hep birlikte. Yeni bir şampiyonluğun daha yolda olduğuna, 2025-2026 sezonu sonunda da zirvede olacağımıza yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

GÖKMEN ÖZDENAK'I UNUTMADI

Akman, veda sözlerinin arkasından "Bugün itibarıyla 3,5 yıldır yürütmekte olduğum futbol direktörü yardımcısı görevinden ayrılıyorum. Kulübümüze ligde ve Avrupa’daki hedeflerimiz yolunda sonsuz başarılar diliyorum. Bu akşam kaybettiğimiz Gökmen Abimize de Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza sabırlar diliyorum" sözlerine yer verdi.

Murat Şeker'den Galatasaray'a Yanıt! 'Suçlamaları Kabul Etmiyorum'Murat Şeker'den Galatasaray'a Yanıt! 'Suçlamaları Kabul Etmiyorum'Spor
Gökmen Özdenak Hayatını KaybettiGökmen Özdenak Hayatını KaybettiSpor

Kaynak: İHA

Etiketler
Galatasaray Futbol
Gökmen Özdenak Hayatını Kaybetti Gökmen Özdenak'tan Acı Haber
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Murat Şeker'den Galatasaray'a Yanıt! 'Suçlamaları Kabul Etmiyorum' Murat Şeker'den Galatasaray'a Yanıt
ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe’de Kritik Toplantı Sonrası Karar Çıktı: Sadettin Saran Yeniden Aday Olacak mı? Fenerbahçe’de Kritik Toplantı Sonrası Karar Çıktı: Sadettin Saran Yeniden Aday Olacak mı?
Uyuşturucu Kullandığını İtiraf Etti, Evdeki Partileri Anlattı: İşte Mehmet Akif Ersoy'un 3 Saatlik 'Etkin Pişmanlık' İfadesi Uyuşturucu Kullandığını İtiraf Etti, Evdeki Partileri Anlattı
Gökmen Özdenak Hayatını Kaybetti Gökmen Özdenak'tan Acı Haber
Kredi Kartı Kullanan Herkesi İlgilendiriyor: 1 Ocak’ta Hepsi Sıfırlanacak Kredi Kartı Kullanan Herkesi İlgilendiriyor: 1 Ocak’ta Hepsi Sıfırlanacak
Emekliye Ocak Zammında Yeni Plan! SGK Uzmanı İsa Karakaş Açıkladı: Masada İki Ayrı Rakam Var Emekliye Ocak Zammında Yeni Plan! SGK Uzmanı İsa Karakaş Açıkladı: Masada İki Ayrı Rakam Var