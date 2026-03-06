İstanbul'da Küçük Çocuğu Darbedenler Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’da bir çocuğun darbedildiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması büyük tepki çekti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 5 Mart 2026’da X isimli sosyal medya platformunda “İstanbul’da bir çocuk, kendisinden yaşça büyük şahıslar tarafından darp edildi” başlığıyla dolaşıma sokulan video hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında görüntülerde yer alan ve yaşı küçük bir çocuğa darp ve şiddet uyguladığı belirlenen 3 çocuk gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifadeleri alınan çocuklar daha sonra sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikte yapılan sorgunun ardından şüpheliler hakkında 'birden fazla kişiyle birlikte gece vakti yağma' ve 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçlarından tutuklama kararı verildi.

