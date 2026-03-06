Nostradamus’un İran Kehaneti Ortaya Çıktı: 2026 İçin Korkutan Senaryo

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünyanın gözü Orta Doğu’daki gelişmelere çevrilmişken, Fransız kâhin Nostradamus’un yüzyıllar önce kaleme aldığı “Les Propheties” adlı eseri yeniden gündeme geldi. 1555 yılında yayımlanan eserde yer alan bazı dörtlükler, yorumcular tarafından günümüzde yaşanan ABD–İsrail ve İran gerilimiyle ilişkilendiriliyor.

Tarihte Londra’nın Büyük Yangını, Adolf Hitler’in yükselişi, 11 Eylül saldırıları ve Kraliçe II. Elizabeth’in ölümü gibi önemli olayları öngördüğü iddialarıyla sık sık gündeme gelen Nostradamus’un 2026 yılına dair sözleri yeniden tartışılmaya başlandı.

“YEDİ AY SÜRECEK BÜYÜK SAVAŞ”

Kâhinin eserindeki bir dörtlükte “yedi ay sürecek büyük savaş” ifadesinin yer aldığı belirtiliyor. Metinde ayrıca savaşın büyük kayıplara yol açacağı ve geceleri pusu kuran “büyük arı sürüsü” benzetmesinin kullanıldığı görülüyor. Bazı yorumcular bu ifadeyi modern savaşlarda kullanılan insansız hava araçları ve dron teknolojileriyle ilişkilendiriyor.

SAVAŞ TANRISI ‘MARS’ VURGUSU

Kitapta yer alan bir başka bölümde ise “Mars yıldızlar arasında hükmettiğinde insan kanı kutsal toprakları sulayacak” ifadeleri dikkat çekiyor. Antik Roma’da savaş tanrısını simgeleyen Mars göndermesinin, yorumcular tarafından küresel çatışmaların artacağı bir döneme işaret ettiği öne sürülüyor.

2026 İÇİN SAVAŞ SENARYOLARI

Nostradamus’un dörtlüklerinde ani saldırılar ve alışılmadık silahlarla ilgili yapılan göndermeler de modern savaş teknolojileriyle ilişkilendiriliyor. Günümüzde kullanılan ileri teknoloji silahlar ve insansız sistemler bu yorumları güçlendiren unsurlar arasında gösteriliyor.

SUİKAST VE TEKNOLOJİK SALDIRI İDDİASI

Eserde yer alan bir başka dörtlükte ise “büyük bir adamın gündüz vakti yıldırım çarpmasıyla vurulacağı” ifadesi bulunuyor. Bu sözler bazı yorumcular tarafından suikast ihtimali olarak değerlendirilirken, “yıldırım” benzetmesinin modern çağda lazer veya yönlendirilmiş enerji silahlarına işaret edebileceği de ileri sürülüyor.

DENİZLERDE BÜYÜK ÇATIŞMA UYARISI

Nostradamus’un başka bir dörtlüğünde ise denizlerde yaşanacak büyük bir savaşın ipuçları yer alıyor. Uzmanlar bu tür yorumların özellikle Güney Çin Denizi’ndeki jeopolitik gerilimlerle ilişkilendirildiğini belirtiyor.

KEHANETLER YENİDEN TARTIŞILIYOR

Nostradamus’un eserinde yer alan dörtlükler belirli yılları doğrudan işaret etmese de yorumcular, “yüzyıllar” adı verilen bölümlerdeki bazı dizelerin günümüzde yaşanan gelişmelerle bağlantılı olabileceğini savunuyor. Orta Doğu’daki gerilimin tırmandığı bir dönemde bu kehanetler yeniden gündemin üst sıralarına taşındı.

