Resmi Gazete'de Yayımlandı: Doktoraya Giriş Şartları Değişti

Resmi Gazete'nin 6 Mart 2026 tarihli sayısında yayımlanan karara göre Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı doktoraya giriş şartlarını değiştirdi.

Kararda, "Doktora öğrencisi olabilmek için yapılacak yazılı sınava, kontenjan sayısının en fazla 4 katı kadar aday ALES puanının yüzde 40’ı, yabancı dil puanının yüzde 30’u ve lisans mezuniyet notunun yüzde 30’u dikkate alınarak girmeye hak kazanır. Yazılı sınav, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde merkezi olarak yapılır. Yazılı sınav sonucu 70 puanın altında olanlar başarısız sayılır" ifadeleri yer aldı.

ALES YÜZDE 40, YABANCI DİL YÜZDE 30, MEZUNİYET NOTU YÜZDE 30...

Resmi Gazete'de yayımlanan ilgili karar şöyle:

MADDE 1- 9/11/2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen yükseköğretim kurumlarının Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen öncelikli alanlarındaki doktora programlarına Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen kontenjan kadar doktora öğrencisi seçimi bu Yönetmelikte yer alan genel ve özel şartlara sahip olunması ve asgari ALES ve yabancı dil puanlarından az puan belirtilmemesi şartıyla aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Doktora öğrencisi olabilmek için yapılacak yazılı sınava, kontenjan sayısının en fazla 4 katı kadar aday ALES puanının %40’ı, yabancı dil puanının %30’u ve lisans mezuniyet notunun %30’u dikkate alınarak girmeye hak kazanır. Yazılı sınav, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde merkezi olarak yapılır. Yazılı sınav sonucu 70 puanın altında olanlar başarısız sayılır.

b) Doktora öğrencisi olabilmek için yapılacak nihai değerlendirmede ALES puanının %25’i, lisans mezuniyet notunun %25’i, yabancı dil puanının %20’si ve yazılı sınav notunun %30’u dikkate alınır. Nihai değerlendirme puanı 70 puanın altında olanlar başarısız sayılır. Bu kapsamda doktora öğrencisi olmaya hak kazananların öncelikli alanlar kapsamında araştırma görevlisi kadrolarına atamaları yürürlükteki mevzuat uyarınca yapılır ve doktora öğrenciliğine ilişkin hususlarda 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

