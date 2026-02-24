Yaren Leylek İçin Geri Sayım... Eşi Nazlı Önden Geldi

Baharın simgesi Yaren leylek henüz gelmedi ancak eşi Nazlı köye ulaştı. Gözler şimdi 15 yıldır Adem amcanın sandalına konan Yaren’de.

Yaren Leylek İçin Geri Sayım... Eşi Nazlı Önden Geldi
Bursa’nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz, 15’inci kez Yaren leyleğin sandalına konmasını bekliyor. Her yıl göç dönüşünde Adem amcanın sandalına konarak simgeleşen Yaren’in gelişi, Eskikaraağaç’ta baharın habercisi sayılıyor. Üç cemrenin düşmesi gibi, Yaren’in görünmesi de mevsimin kapıyı çaldığı an olarak görülüyor.

Yaren Leylek İçin Geri Sayım... Eşi Nazlı Önden Geldi - Resim : 1

Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, bu yıl Yaren’den önce eşi Nazlı’nın geldiğini duyurdu. Tüydeş, Nazlı’nın sabah yuvaya, öğleden sonra ise Adem Yılmaz’ın çatısına konduğunu belirtti. Nazlı’nın gelişiyle birlikte gözler şimdi Yaren’e çevrildi.

