Yaren Leylek İçin Geri Sayım... Eşi Nazlı Önden Geldi

Bursa’nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz, 15’inci kez Yaren leyleğin sandalına konmasını bekliyor. Her yıl göç dönüşünde Adem amcanın sandalına konarak simgeleşen Yaren’in gelişi, Eskikaraağaç’ta baharın habercisi sayılıyor. Üç cemrenin düşmesi gibi, Yaren’in görünmesi de mevsimin kapıyı çaldığı an olarak görülüyor.

Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, bu yıl Yaren’den önce eşi Nazlı’nın geldiğini duyurdu. Tüydeş, Nazlı’nın sabah yuvaya, öğleden sonra ise Adem Yılmaz’ın çatısına konduğunu belirtti. Nazlı’nın gelişiyle birlikte gözler şimdi Yaren’e çevrildi.

Eskikaraağaç Leylek Köyü bugün ilk misafirini karşıladı. Gönüllere taht kuran Yaren Leylek henüz ortalarda yok ama eşi Nazlı bu yıl da önce gelip sabah yuvaya, öğleden sonra ise Adem Amca'nın çatısına kondu. Bu, onların en erken geldikleri 27 Şubat rekorunu da tazelemiş oldu :)… pic.twitter.com/rFrigNMheN — Alper Tüydeş (@alpertuydes) February 24, 2026

