Müzakere Gölgesinde Askeri Hazırlık: ABD F-22’leri İsrail’de

ABD Hava Kuvvetleri’ne ait 12 adet F-22 tipi savaş uçağının, İsrail’in güneyindeki bir askeri üsse iniş yaptığı bildirildi. Gelişme, İran’a yönelik olası bir ABD saldırısının tartışıldığı ve nükleer müzakerelerin sürdüğü bir dönemde geldi. İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, dünyanın en gelişmiş savaş uçakları arasında gösterilen F-22’ler, ABD’nin Orta Doğu’daki askeri konuşlanmasının parçası olarak İsrail’e gönderildi. Haberde, söz konusu uçakların hava savunma sistemlerini ve radarları etkisiz hale getirme kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKTİ

Daha önce ABD’nin Virginia eyaletindeki Joint Base Langley-Eustis Üssü’nden havalanan F-22’lerin, altılı gruplar halinde Atlantik’i geçerek İngiltere’deki RAF Lakenheath Üssü’ne ulaştığı aktarılmıştı. ABD’nin bölgedeki askeri varlığını artırması, İran’a yönelik olası bir operasyon hazırlığı olarak yorumlanıyor. Tahran ile Washington arasında Haziran 2025’te kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, 6 Şubat’ta Umman’da yeniden başlamış, ikinci tur ise 18 Şubat’ta Cenevre’de gerçekleştirilmişti. Tarafların 26 Şubat’ta yeniden Cenevre’de bir araya gelmesi bekleniyor.

İSRAİL'DE HAZIRLIK TARTIŞMASI

Öte yandan İsrail Kamu Denetçisi Matanyahu Englman, Ekim 2023 sonrası tahliye edilen vatandaşlara ilişkin bir rapor yayımladı. Englman, hükümeti acil durum yönetiminde yetersizlikle suçlayarak, İran ile olası bir savaş ihtimaline karşı on binlerce kişinin tahliyesine yönelik hazırlıkların gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Raporda, daha önce tahliye edilen kişilere ilişkin kayıt ve koordinasyon eksikliklerine dikkat çekildi. Savunma Bakanlığı ve İsrail Ordusu Sözcülüğü ise savaş sürecinde gerekli koordinasyonun sağlandığını savundu.

Kaynak: AA