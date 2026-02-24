Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Adayı Olacak mı? Şartlı Yanıt Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP’nin 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin tartışmaları sürerken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın olası adaylığı yeniden gündeme geldi. Gazeteci Mustafa Balbay, tv100 ekranlarında Yavaş’a yakın kaynakların değerlendirmelerini aktardı.

Balbay’ın aktardığına göre Yavaş, mevcut siyasi tabloda 'üçüncü aday' olma seçeneğine kapalı. "AKP’nin bir adayı var, CHP’nin bir adayı var. Bu ortamda kesinlikle üçüncü aday olmam" mesajını verdiği belirtilen Yavaş’ın, gelişmelerin seyrini kendisinin de net biçimde öngöremediği ifade edildi.

'ADAY OLUNMAZ, GÖSTERİLİR'

Yavaş’ın “Cumhurbaşkanlığı gibi bir makama aday olunmaz, aday gösterilir” sözünün de dikkat çektiği aktarıldı. Ankara kulislerinde, CHP’nin çıkaracağı adayın İYİ Parti tarafından da desteklenebileceği yönünde değerlendirmeler yapıldığı; böyle bir tabloda Yavaş’ın hem CHP’nin hem de parti dışı bir ittifakın adayı olabileceği konuşuluyor.

Balbay, Yavaş’ın süreç konusunda temkinli bir tutum benimsediğini, "Vakti geldiğinde değerlendirilir" yaklaşımı sergilediğini belirtti. Siyasi kulislerde farklı isimler etrafında hareketlilik olsa da, Yavaş’ın sabırlı ve bekle-gör stratejisi izlediği vurgulanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi