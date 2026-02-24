Meteoroloji Tarih Vererek Uyardı! Yurtta Kar Alarmı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde bulutluluk etkisini artırıyor. Marmara’nın kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in batı kıyıları, Doğu Karadeniz sahil hattı ile Güneydoğu Anadolu’nun doğu bölümlerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yağışların karla karışık yağmur şeklinde, yüksek kesimlerde ise kar olarak görüleceği tahmin ediliyor.

Özellikle Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki eğimli ve yoğun kar örtüsüne sahip alanlarda çığ riski ve kar erimesine bağlı olumsuzluklar söz konusu.

UYARILAR

Çığ ve kar erimesi riski: Doğu Karadeniz’in iç bölgeleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ayrıca kar erimesine bağlı riskler de görülebilir. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşımaktadır.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hâkim olacak. Salı günü Kırklareli ve Edirne çevreleri ile Kocaeli’nin doğusu ve Sakarya’nın kuzey kesimlerinde sağanak yağış görülecek.

Çanakkale: 5°C / 15°C – Parçalı ve çok bulutlu

Edirne: 3°C / 15°C – Öğleden sonra sağanak yağışlı

İstanbul: 5°C / 12°C – Parçalı ve çok bulutlu

Kocaeli: 3°C / 15°C – Sabah saatlerinde doğu kesimleri sağanak yağışlı

EGE

Bölge genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Afyonkarahisar: -1°C / 11°C – Parçalı ve çok bulutlu

Aydın: 6°C / 17°C – Parçalı ve çok bulutlu

İzmir: 7°C / 18°C – Parçalı ve çok bulutlu

Muğla: 2°C / 16°C – Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, İskenderun Körfezi çevresinde akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görülebilir.

Adana: 7°C / 19°C – Parçalı ve az bulutlu

Antalya: 8°C / 19°C – Parçalı ve az bulutlu

Hatay: 8°C / 17°C – Akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Isparta: 1°C / 14°C – Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak.

Ankara: 0°C / 10°C – Parçalı ve çok bulutlu

Eskişehir: 0°C / 13°C – Parçalı ve çok bulutlu

Konya: -1°C / 12°C – Parçalı ve çok bulutlu

Sivas: -1°C / 9°C – Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Sabah saatlerinde batı kıyılarında sağanak yağış bekleniyor. Günün geri kalanında parçalı ve çok bulutlu hava görülecek.

Bolu: -1°C / 11°C – Parçalı ve çok bulutlu

Karabük: 0°C / 11°C – Parçalı ve çok bulutlu

Sinop: 5°C / 13°C – Parçalı ve çok bulutlu

Zonguldak: 4°C / 13°C – Sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Kıyı kesimlerde hafif sağanak görülebilir. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don riski bulunuyor. Yüksek ve eğimli alanlarda çığ tehlikesi devam ediyor.

Amasya: 2°C / 12°C – Parçalı ve çok bulutlu

Rize: 7°C / 11°C – Akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

Samsun: 4°C / 13°C – Akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

Trabzon: 5°C / 11°C – Akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Güneydoğu kesimlerde yağış bekleniyor. Şırnak ve Iğdır çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur, diğer kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar görülecek. Bölgenin doğusunda çığ riski sürüyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Erzurum: -8°C / 3°C – Parçalı ve çok bulutlu

Kars: -7°C / 3°C – Parçalı ve çok bulutlu

Malatya: 0°C / 13°C – Parçalı ve çok bulutlu

Van: -2°C / 8°C – Öğleden sonra yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Doğu kesimler ile Gaziantep ve Diyarbakır çevrelerinde sağanak yağış görülecek.

Diyarbakır: 2°C / 15°C – Akşam saatlerinde sağanak yağışlı

Gaziantep: 3°C / 14°C – Akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Siirt: 5°C / 12°C – Aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur

Şanlıurfa: 6°C / 16°C – Parçalı ve çok bulutlu

