Meteoroloji Tarih Vererek Uyardı! Yurtta Kar Alarmı
Meteorolojiye göre kuzey ve doğu kesimlerde yağış etkili olacak. Kıyılarda sağanak, Doğu Anadolu’nun yükseklerinde kar bekleniyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da çığ ile kar erimesi riski var. Öte yandan gece saatlerinde buzlanma ve don görülebilir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde bulutluluk etkisini artırıyor. Marmara’nın kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in batı kıyıları, Doğu Karadeniz sahil hattı ile Güneydoğu Anadolu’nun doğu bölümlerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yağışların karla karışık yağmur şeklinde, yüksek kesimlerde ise kar olarak görüleceği tahmin ediliyor.
Özellikle Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki eğimli ve yoğun kar örtüsüne sahip alanlarda çığ riski ve kar erimesine bağlı olumsuzluklar söz konusu.
UYARILAR
Çığ ve kar erimesi riski: Doğu Karadeniz’in iç bölgeleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ayrıca kar erimesine bağlı riskler de görülebilir. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşımaktadır.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hâkim olacak. Salı günü Kırklareli ve Edirne çevreleri ile Kocaeli’nin doğusu ve Sakarya’nın kuzey kesimlerinde sağanak yağış görülecek.
Çanakkale: 5°C / 15°C – Parçalı ve çok bulutlu
Edirne: 3°C / 15°C – Öğleden sonra sağanak yağışlı
İstanbul: 5°C / 12°C – Parçalı ve çok bulutlu
Kocaeli: 3°C / 15°C – Sabah saatlerinde doğu kesimleri sağanak yağışlı
EGE
Bölge genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor.
Afyonkarahisar: -1°C / 11°C – Parçalı ve çok bulutlu
Aydın: 6°C / 17°C – Parçalı ve çok bulutlu
İzmir: 7°C / 18°C – Parçalı ve çok bulutlu
Muğla: 2°C / 16°C – Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, İskenderun Körfezi çevresinde akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görülebilir.
Adana: 7°C / 19°C – Parçalı ve az bulutlu
Antalya: 8°C / 19°C – Parçalı ve az bulutlu
Hatay: 8°C / 17°C – Akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Isparta: 1°C / 14°C – Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak.
Ankara: 0°C / 10°C – Parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir: 0°C / 13°C – Parçalı ve çok bulutlu
Konya: -1°C / 12°C – Parçalı ve çok bulutlu
Sivas: -1°C / 9°C – Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Sabah saatlerinde batı kıyılarında sağanak yağış bekleniyor. Günün geri kalanında parçalı ve çok bulutlu hava görülecek.
Bolu: -1°C / 11°C – Parçalı ve çok bulutlu
Karabük: 0°C / 11°C – Parçalı ve çok bulutlu
Sinop: 5°C / 13°C – Parçalı ve çok bulutlu
Zonguldak: 4°C / 13°C – Sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Kıyı kesimlerde hafif sağanak görülebilir. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don riski bulunuyor. Yüksek ve eğimli alanlarda çığ tehlikesi devam ediyor.
Amasya: 2°C / 12°C – Parçalı ve çok bulutlu
Rize: 7°C / 11°C – Akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
Samsun: 4°C / 13°C – Akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
Trabzon: 5°C / 11°C – Akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Güneydoğu kesimlerde yağış bekleniyor. Şırnak ve Iğdır çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur, diğer kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar görülecek. Bölgenin doğusunda çığ riski sürüyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Erzurum: -8°C / 3°C – Parçalı ve çok bulutlu
Kars: -7°C / 3°C – Parçalı ve çok bulutlu
Malatya: 0°C / 13°C – Parçalı ve çok bulutlu
Van: -2°C / 8°C – Öğleden sonra yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Doğu kesimler ile Gaziantep ve Diyarbakır çevrelerinde sağanak yağış görülecek.
Diyarbakır: 2°C / 15°C – Akşam saatlerinde sağanak yağışlı
Gaziantep: 3°C / 14°C – Akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Siirt: 5°C / 12°C – Aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur
Şanlıurfa: 6°C / 16°C – Parçalı ve çok bulutlu
Kaynak: Haber Merkezi