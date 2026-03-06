Araç Sahiplerine Şok: Akaryakıtta Çifte Zam Geliyor! Tabela Yine Değişiyor

Küresel enerji krizinin etkisi Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Eşel Mobil sistemi yeniden devreye alınsa da benzine 55 kuruş, motorine ise 1,14 TL zam yapılması bekleniyor.

Son Güncelleme:
Araç Sahiplerine Şok: Akaryakıtta Çifte Zam Geliyor! Tabela Yine Değişiyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Küresel enerji piyasalarında yaşanan Katar LNG ve petrol tedarik krizleri, Türk tüketicisinin faturasını artırmaya devam ediyor. Savaşın ilk günlerinde akaryakıt fiyatlarındaki fahiş artışların yüzde 75’ine kadarını Hazine’nin üstlenmesini sağlayan Eşel Mobil sistemi, yeni zam dalgasına karşı tekrar devreye alındı. Ancak ham petrol fiyatlarındaki hızlı yükseliş, pompadaki zamları tamamen sınırlayamadı.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM

Benzine toplamda gelmesi gereken 2,18 TL'lik zammın 1,63 TL'si ÖTV'den karşılanacak. Vatandaşın ödeyeceği net zam miktarı 55 kuruş (0,55 TL) olacak.

Motorine toplamda gelmesi gereken 4,55 TL'lik zammın 3,41 TL'si ÖTV'den karşılanacak. Vatandaşın ödeyeceği net zam miktarı ise 1,14 TL olacak.

Yeni zamlı fiyatlarla bir litre motorin:

  • Ankara'da: 65,80 TL
  • İzmir'de: 66,07 TL
  • Antalya'da: 67,13 TL
  • Batman'da: 67,37 TL
  • Hakkari'de: 67,51 TL seviyesine çıkacak.

Güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde;

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 59,34 TL
Motorin: 63,53 TL
LPG: 30,29 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 59,18 TL
Motorin: 63,37 TL
LPG: 28,69 TL

Ankara

Benzin: 60,29 TL
Motorin: 64,65 TL
LPG: 30,17 TL

İzmir

Benzin: 60,58 TL
Motorin: 64,93 TL
LPG: 30,09 TL

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Akaryakıt
Son Güncelleme:
Dolardan Tarihi Zirve Dolardan Tarihi Zirve
Orta Doğu Krizi Piyasaları Sarstı: Altında Beklenmedik Düşüş Orta Doğu Krizi Piyasaları Sarstı: Altında Beklenmedik Düşüş
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Doktoraya Giriş Şartları Değişti Doktoraya Giriş Şartları Değişti
ABD-İsrail-İran Savaşında Yedinci Gün: İran'da Yeni Lider Kim Olacak? Kritik Toplantı Başladı İran'da Yeni Lider Kim Olacak? Bombaların Gölgesin Kritik Toplantı
Minnesota Eylemleri Koltuğundan Etti! Trump, Kristi Noem'i Görevden Aldı Minnesota Eylemleri Koltuğundan Etti! Görevden Alındı
Nostradamus’un İran Kehaneti Ortaya Çıktı: 2026 İçin Korkutan Senaryo Nostradamus’un İran Kehaneti Ortaya Çıktı: 2026 İçin Korkutan Senaryo
Yine 'Boşanma Aşaması' Yine Cinayet: İstanbul'da Bir Kadın Sokakta Yürürken Katledildi İstanbul'da Bir Kadın Sokakta Yürürken Katledildi