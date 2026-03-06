Araç Sahiplerine Şok: Akaryakıtta Çifte Zam Geliyor! Tabela Yine Değişiyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Küresel enerji piyasalarında yaşanan Katar LNG ve petrol tedarik krizleri, Türk tüketicisinin faturasını artırmaya devam ediyor. Savaşın ilk günlerinde akaryakıt fiyatlarındaki fahiş artışların yüzde 75’ine kadarını Hazine’nin üstlenmesini sağlayan Eşel Mobil sistemi, yeni zam dalgasına karşı tekrar devreye alındı. Ancak ham petrol fiyatlarındaki hızlı yükseliş, pompadaki zamları tamamen sınırlayamadı.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM

Benzine toplamda gelmesi gereken 2,18 TL'lik zammın 1,63 TL'si ÖTV'den karşılanacak. Vatandaşın ödeyeceği net zam miktarı 55 kuruş (0,55 TL) olacak.

Motorine toplamda gelmesi gereken 4,55 TL'lik zammın 3,41 TL'si ÖTV'den karşılanacak. Vatandaşın ödeyeceği net zam miktarı ise 1,14 TL olacak.

Yeni zamlı fiyatlarla bir litre motorin:

Ankara'da: 65,80 TL

65,80 TL İzmir'de: 66,07 TL

66,07 TL Antalya'da: 67,13 TL

67,13 TL Batman'da: 67,37 TL

67,37 TL Hakkari'de: 67,51 TL seviyesine çıkacak.

Güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde;

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 59,34 TL

Motorin: 63,53 TL

LPG: 30,29 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 59,18 TL

Motorin: 63,37 TL

LPG: 28,69 TL

Ankara

Benzin: 60,29 TL

Motorin: 64,65 TL

LPG: 30,17 TL

İzmir

Benzin: 60,58 TL

Motorin: 64,93 TL

LPG: 30,09 TL

Kaynak: Haber Merkezi