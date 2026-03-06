DMM'den 'MI6' Yalanlaması

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), yabancı bir haber ajansında yayımlanan "Türkiye, İngiliz MI6’dan Suriye Devlet Başkanı Şara’nın korumasını artırmasını istedi" iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "MİT’in MI6’dan Suriye Devlet Başkanı’nın korunması konusunda herhangi bir talepte bulunduğu veya böyle bir rol üstlenmesini istediği doğru değildir denildi.

DMM, iddianın gerçeği yansıtmadığını belirterek, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın uluslararası istihbarat birimleri ve Suriye güvenlik birimleriyle terörle mücadele alanında etkin iş birliği yürüttüğünü hatırlattı. Açıklamada, IŞİD'e karşı gerçekleştirilen operasyonların da bu iş birliğinin güncel örnekleri olduğu vurgulandı. DMM, kamuoyuna asılsız iddialara ve paylaşımlara itibar etmemeleri çağrısında bulundu.

Yabancı bir haber ajansında bugün yayımlanan “Türkiye, İngiliz MI6'dan Suriye Devlet Başkanı Şara’nın korumasını artırmasını istedi” haberi gerçeği yansıtmamaktadır.



Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), gerek uluslararası istihbarat topluluğu ile gerekse de komşumuz Suriye'nin…

