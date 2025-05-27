Günler Sonra Bir Acı Haber Daha Geldi! Anne ile Üç Kızının Kahreden Ölümü...

Şırnak'ta geçtiğimiz günlerde yaşanan trafik kazasında anne Azime Aytaş ile kızları Nesrin ve Sibel hayatını kaybederken, yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ceylan Aytaş'dan acı haber geldi. Ceylan Aytaş da annesi ve kız kardeşlerinin ardından vefat etti.

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Günler Sonra Bir Acı Haber Daha Geldi! Anne ile Üç Kızının Kahreden Ölümü...

Şırnak'ta geçtiğimiz günlerde yaşanan kazadan acı bir haber daha geldi. 24 Mayıs'ta Cizre-Şırnak kara yolunda M.A.'nın kontrolünü kaybettiği 06 EB 4237 plakalı hafif ticari araç şarampole devrildi. İhbarla bölgeye sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçtaki Azime Aytaş (54) ve kızları Nesrin (26) ile Sibel'in öldüğünü belirledi.

Günler Sonra Bir Acı Haber Daha Geldi! Anne ile Üç Kızının Kahreden Ölümü... - Resim : 1

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar Ceylan Aytaş, L.A. (29) ve sürücü M.A., ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Ceylan Aytaş, ileri tetkik ve tedavi için Diyarbakır'a sevk edilirken, bu sabah hayatını kaybetti.

Günler Sonra Bir Acı Haber Daha Geldi! Anne ile Üç Kızının Kahreden Ölümü... - Resim : 2

Ceylan Aytaş'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin yapılmasının ardından annesi ve kız kardeşlerinin yanına defnedilmesi için Silopi ilçesine gönderildi.

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Kaynak: DHA

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