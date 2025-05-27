İlhan Şeşen'in Cenazesi Asansörde Mahsur Kaldı

Dün hayatını kaybeden usta sanatçı İlhan Şeşen, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Anma töreninden sonra İlhan Şeşen'in tabutu binadan indirilmek üzere zabıtalar eşliğinde asansöre konuldu. Ancak yaşanan arıza nedeniyle zabıtalar, tabutla birlikte Caddebostan Kültür Merkezi'nin asansöründe 15 dakika boyunca mahsur kaldı.

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İlhan Şeşen'in Cenazesi Asansörde Mahsur Kaldı

Sanat dünyasının ‘Amcası’ olarak anılan 76 yaşındaki usta sanatçı İlhan Şeşen, uzun zamandır mücadele ettiği akciğer kanseri sebebiyle dün hayatını kaybetti. İlhan Şeşen için bugün Caddebostan Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlendi. Sanatçının ailesi, dostları ve sevenleri törene akın ederek İlhan Şeşen'e son kez veda etti.

Duygusal anların yaşandığı ve birçok kişinin gözyaşlarını tutamadığı törenden sonra İlhan Şeşen'in tabutu binadan indirilmek üzere zabıtalar eşliğinde asansöre konuldu. Meydana gelen arıza nedeniyle zabıtalar, tabutla birlikte Caddebostan Kültür Merkezi'nin asansöründe 15 dakika mahsur kaldı.

KARACAAHMET'TE DEFNEDİLECEK

Görevlilerin uzun çabalarının ardından asansör kapısı açılarak, İlhan Şeşen'in cenazesi, öğle namazına müteakip cenaze namazının kılınacağı Üsküdar'daki Şakirin Camii'ne nakledildi. Merhum sanatçının cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

Usta Sanatçı İlhan Şeşen'e Son VedaUsta Sanatçı İlhan Şeşen'e Son VedaGüncel
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Kaynak: Haber Merkezi

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İlhan Şeşen Cenaze
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