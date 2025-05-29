CHP Lideri Özel'den Dikkat Çeken Ara Zam Çıkışı! 'Yapmazsanız İntihar Olur'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DİSK'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından kameraların karşısına geçen Özel, asgari ücrete ara zam konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Asgari ücretin 22 bin liraya yükseltilmesinin ardından 3 ayda eridiğini kaydeden Özel, temmuzda ara zam yapılmaması durumunda sonraki 6 ayın geçen seneden 'daha berbat' geçeceğinin altını çizdi.

CHP lideri Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'OYU ALDIKTAN SONRA SIRTLARINI EMEKÇİLERE DÖNDÜLER'

Açıklamasının başında, asgari ücrete ara zamma ilişkin seslerini yükseltmeye başlayacaklarını belirten Özel "Temel talebimiz şudur; Türkiye'de asgari ücret 1 yıl boyunca bir kuruş zam görmedi. Oysa bu ülkeyi yöneten iktidar, emekçilerden oy isterken şunu söylüyordu; 'enflasyonist ortamda asgari ücrete yılda 4 zam düşünülebilir.' Oyu aldıktan sonra sırtını döndü emekçilere" ifadelerini kullandı.

22 bin lira olan asgari ücretteki erimeye de dikkat çeken CHP lideri, "TÜİK'in dediği doğru bile olsa, 3 bin lira eridi bile. 2 ay da böyle geçecek. Bu erime TÜİK'e göre 4.500 lirayı geçecek. Öbür 6 ayda geçen seneden de berbat günler başlayacak. Bu rakamlar TÜİK'e göre... TÜİK emeği sömüren bir enflasyon açıklıyor. Gerçek olmayan bir enflasyon açıklıyor" dedi.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarının gerçek olmadığını savunan Özel, "Enflasyon tartışılsa, bugün ilan edilen enflasyonun 10 puan üzerinde bir fark ortaya çıkacak. Düşük ve yanlış açıklanan enflasyon sofradan zeytin, tencereden 2 kepçe çorba çalıyor, çocuğun beslenme çantasında muz, peynir çalıyor" dedi.

Özel, burada yaptığı açıklamalarda, emekçilere yaptığı sendikalı olma çağrısını da bir kez daha yineledi. Özel, "Bütün işçileri, kendisine emeğine alın terine değer veren işçileri, sendikalı olmaya davet ediyoruz. Sendikalı olmayan emek sömürülür. Sendikalı değilseniz zaten asgari ücrete mahkumsunuz. Bugün bir gerçek var Türkiye'de asgari ücret artık temel ücret. Ekmek için mücadele edelim, ekmek için talepte bulunalım. Mutlaka ve mutlaka asgari ücrete bir düzenleme bir ara zam yapılması için mücadeleyi hep birlikte yapmak zorundayız" diye konuştu.

CHP iktidarında isteyen tüm emekçilerin sendikalı olacağının altını çizen CHP lideri Özel, "Bu mücadele demokratik zeminde sürdürülecek. İşçinin haklı talepleri, işverenin yaşadıkları zorluklar vardır. İşçi ve işverenin bir araya gelmesi gerekir. Ülkenin şartları da emekçinin haklı taleplerini ortaya çıkarıyor. Sendikanın belediyenin zorluklarını, belediye yöneticilerinin de Türkiye'nin zorluklarını görerek karar vermesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Özel konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

"Geçtiğimiz dönemlerde bütün siyasi partiler, bir asgari ücret talebi dile getiriyorlardı. Biz bunu yapmadan önce sendikalarla bir araya gelmeyi düşündük. Hep birlikte karar vereceğiz. Geçen dönemde, iktidar asgari ücretle ilgili yükselen anlamlı talepleri görmezden geldiğinde, Temmuz 2024 ayında anketlerde en büyük düşüşü yaşadılar. Halen daha da o düşüklüğü telafi edebilmiş değiller.

Bizim ne isteyeceğimiz önemli ama iktidarın ne yapacağı önemli. Söz verdiği düzenlemeyi yapmamanın bedelini emekçiler onlara ödetecektir. Temmuzda bir ara zam verilmemesi durumunun hükümetin intiharı olacağını ifade etmek isteriz."

Kaynak: Haber Merkezi