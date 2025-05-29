DEM Parti İmamoğlu'nu Ziyaret Edecek mi? Açıklama Geldi

DEM Parti'den İmamoğlu'nu ziyaret edecekleri iddiasına ilişkin yapılan açıklamada, "Eş Genel Başkanlarımızın Sayın Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edeceği yönünde bir bilgi basına yansımıştır. Henüz bu yönlü netleşen bir planlamamız yoktur. Bayram sonrasında bu yönlü planlama yapıldığında ayrıca bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

Terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve fesih kararını açıklamasının ardından siyasi partilere ziyaretlerini tamamlayan DEM Parti’nin Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret edeceği iddia edilmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tarihi çağrısının ardından terör örgütü lideri Abdullah Öcalan, PKK’ya silah bırakma çağrısı yapmış ve bu çağrının ardından terör örgütü 5-7 Mayıs’ta toplanan kongresinde silah bıraktığını ilan etmişti.

Bu sürecin ardından DEM Parti cephesi AKP, MHP, CHP, DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi’nin üçüncü kez kapısını çalmıştı.

DEM Parti heyetinin İmamoğlu’nu da ziyaret edeceği haberleri ortaya atılırken, söz konusu haberler DEM Parti kaynakları tarafından yalanlandı.

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Kaynak: Haber Merkezi