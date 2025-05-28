AK Parti ve DEM Arasında 'İnfaz Yasası' Krizi! Kovid-19 Düzenlemesi Rafa Kaldırıldı

TBMM’de görüşmeleri süren İnfaz Kanunu değişikliklerine ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. AK Parti tarafından sunulan düzenleme, pandemi döneminde cezaevlerindeki yoğunluğun azaltılması amacıyla uygulanan geçici infaz tedbirlerinin bazı yönleriyle kalıcı hale getirilmesini öngörüyordu. Ancak bu madde, DEM Parti başta olmak üzere muhalefet partilerinden itiraz aldı.

KOVİD-19 DÜZENLEMESİ GERİ ÇEKİLDİ

Düzenlemenin kapsamı nedeniyle FETÖ ve benzeri terör suçlarından hüküm giymiş kişileri kapsayabileceği endişesi, tartışmanın merkezinde yer aldı. AK Parti yetkilileri, kamuoyunda oluşabilecek olumsuz algının ve siyasi uzlaşmazlığın önüne geçmek adına söz konusu maddenin taslaktan çıkarıldığını açıkladı. Böylece Kovid-19 dönemiyle ilgili özel infaz uygulamaları yeni yasa kapsamında yer almayacak.

İnfaz Kanunu teklifinin kalan maddeleri üzerindeki görüşmelerin önümüzdeki günlerde Meclis Adalet Komisyonu’nda devam etmesi bekleniyor.