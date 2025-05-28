Bakan Yerlikaya Detayları Açıkladı! Trafik Cezaları Sil Baştan: Bunları Yapanlar Yandı!

AKP, Karayolları Trafik Kanunu’nda önemli değişiklikler içeren ve sürücü davranışlarına sıkı denetim getirecek 36 maddelik yeni bir kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sundu. Teklif, trafik güvenliğini artırmayı hedeflerken, kural ihlallerine yönelik cezaları da ciddi oranda yükseltiyor.

CNN Türk'te konuşan Bakan Yerlikaya Karayolları Trafik Kanunu değişikliğiyle ilgili merak edilen detayları anlattı.

'CAN KAYIPLARINI %50 DÜŞÜRMEMİZ LAZIM'

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"2023'te bir günde 17 ölüm var. 2002’nin sonunda bir günde ölen sayısı 24'tü. Oralardan yani AK Parti ilk iktidara geldiğinde günde 25 20, 2023’te 17,4. Ben geldiğim zaman almış olduğumuz trafik başkanlığından brifingde baktı ki rakamlar çok hızlı yukarıya gidiyor. Bizim de bir sözümüz var sayın cumhurbaşkanımızın milletin evi Külliye'de vatandaşlarımıza bir sözü var. 2021’in şubat ayında sayın cumhurbaşkanımız iki sayılı bir genelge yayınladı güvenli trafik güvenli Türkiye mottosuyla dedi ki tıpkı Birleşmiş Milletler’in tavsiyesi bütün ülkeler olduğu gibi orada 2030’a kadar dünyada trafikten sebep can kayıplarını %50 düşürmemiz lazım. 2050’de de bunu sıfırlamamız lazım. Bunla ilgili bakanlar zirvesi yapıldı ve deklere edildi. 2050’de bu işi sıfırlayacağız. Bunlar için üçer yıllık bir eylem planı yapıldı. Koordinasyon görevi içişleri Bakanlığı’na verildi.

'ORTALAMA CAN KAYBI HEDEFİMİZ 7,16'

2030'a gelindiğinde günlük ortalama can kaybı hedefimiz 7,16. Biz yapabileceğimize inanıyoruz, o yüzden buradayız. Şu anda Meclis'te Komisyonda görüşme devam ediyor. Trafikte güvenlikle ilgili altyapıya ihtiyacımız var. Trafik güvenliğiyle ilgili eğitim de çok önemli. 4 ve 9. sınıflarda 1 saat zorunlu ders var. Eğitim ve Jandarma birimlerimize son 6 yılda 50 milyon kişiye eğitim verildi.

'1 YILDA DENETİM YÜZDE 50 ARTIRILDI'

1 yılda denetimi yüzde 50 artırdım. Ceza sayısını yüzde 44 artırdık, 10 milyon ceza yazdık. 10 milyon işlem yapmamıza rağmen 197 kişiyi kurtarabildik. Trafikte araç sayımızı yüzde 48 artırdık. Ekip sayısını yüzde 36 artırdık. Radar sayısını 2023'ten bu yana yüzde 17,5 artırdık.

USULSÜZ ÇAKAR KULLANIMI

Yasa dışı çakarla ilgili toplumumuzda çok büyük bir nefret oluşmuştu. 1 maddelik bir değişiklik yaptık. Ceza 138 bin lira oldu ehliyeti 30 gün geri alınıyor aracı da 30 gün trafikten men ediliyor. 1 yılda 100 bin araç denetlenmiş 6 bin ceza işlem yapıldı. Valiler toplantısında kamu ya da özel araçta kanunsuz çakar kullanılıyorsa kendilerine güvenmesinler dedim. Ben valilerime talimat verdim.

'EN FAZLA ÖLÜME NEDEN OLAN HIZ İHLALİ'

En fazla ölüme neden olanlardan ilki hız ihlali. Ardından şerit izleme, geçiş önceliği, arkadan çarpma ve kırmızı ışık ihlali. Bu 5 cezayı masaya yatırdık. 2024'te ölümlü kazalardaki hız ihalilinin toplam kural hataları içindeki oranı yüzde 47,2. 2024'te hız kazalarında her gün 10 kişi öldü. TÜİK verilerine göre; kazaların yüzde 79'u yerleşim yeri, yüzde 21'i yerleşim yeri dışında meydana geliyor.

'AMBULANSA VE İTFAİYE 5 YIL İÇERİSİNDE 2 KEZ YOL VERMEZSENİZ...'

Geçiş önceliği ve kavşak ihlalinin cezası 993 TL. Günlük can kaybı 2.2. Ambulans ve itfaiye yol vermezseniz 46 bin TL ceza yerseniz. Ehliyetinizi 30 gün alırız ve aracınızı 30 gün trafikten men ederiz. Geçiş üstünlüğü olan diğer araçlara yol vermemenin cezası 15 bin TL. Kavşaklarda geçiş hakkı kurallarına uymamanın cezası 5 bin TL oldu. Ambulans ve itfaiyelerin önünde ve arkasında kamera var. Arkasına takılırsanız cezası var. Ambulansa ve itfaiye 5 yıl içerisinde 2 kez yol vermezseniz ehliyetiniz iptal edilir. Arkadan çarpma konusu da var. Yakın takibin cezası 993 TL cezası var mevcutta. Bu ceza 5 bin TL oldu. Cep telefonu kullanmanın cezası 2.167 TL idi. Bunun da cezasını artırdık. Kırmızı ihlal edildiği için her 3 günde 1 kişi ölüyor. Mevcut ceza 2.617 TL. Birincisinde 5 bin TL, ikincisinde 10 bin TL, üçüncüsünde 15 bin TL ve ehliyeti 30 gün alıyoruz. 4. kez olursa 20 bin TL ceza ve 60 gün ehliyeti alıyoruz.

UYUŞTURUCU ETKİSİNDE ARAÇ KULLANMANIN CEZASI 150 BİN TL

Alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullanmanın cezası 1. kez de 9.267 TL ceza yazıyorduk. Alkol etkisinde araç kullanmanın cezası 25 bin TL ceza ve 6 ay ehliyetini alıyoruz. İkincide 50 bin TL ceza ve 2 yıl ehliyetini alıyoruz. Üçüncü ve fazlasında 150 bin TL ceza ve 5 yıl ehliyetini alıyoruz. Ticari araçta 3. kez de 150.000 TL ceza yazıyoruz ve ehliyetini iptal ediyoruz. Uyuşturucu etkisinde araç kullanmanın cezası 150 bin TL. Alkol ve uyuşturucu ölçümü yaptırmamanın cezası 150 bin TL ve ehliyetine 5 yıl el koyuyoruz.

PLAKADA DEĞİŞİKLİK YAPMANIN CEZASI 140 BİN TL

Dur ihtarına uymama nedeniyle can kayıplarında yüzde 26 artış var. 2.167 TL cezası vardı. Şimdi 200.000 bin TL ceza olacak. 60 gün ehliyetine el koyacağız ve 60 gün trafikten men edeceğiz. Plakları uygun durumda bulundurmama cezası işlem sayısı yüzde 68 arttı. Geçici plaka almadan araç kullanmanın cezası 46 bin TL oldu. 30 gün men edilecek. Plakada değişiklik yapmanın cezası 140 bin TL olacak. 30 gün araç men edilecek. Tescilli aracı plakasız kullanmanın cezası 46 bin TL olacak. Sahte plaka kullanmanın cezası 140 bin TL olacak. Ayrıca dava açılacak.

SÜRÜCÜ BELGESİZ ARAÇ KULLANMANIN CEZASI 40 BİN TL

Ehliyet kemeri kullanmamanın ihlali sürücüye ve yolcuya 993 TL şu an. Para cezasını 2.500 TL oldu. Geriye doğru 1 yıl içerisinde 4. kez ve fazla olursa ehliyetini 30 gün alıyoruz. Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası 18.677 TL. Sürücü belgesiz araç kullanmanın cezası 40 bin TL olacak. Geçici geri alındığı halde araç kullanmanın cezası 200 bin TL. İptal edildiği halde kullanana 300 bin TL yazılacak. Drift atmanın cezası 46 bin 392 TL. Bu cezayı 140 bin TL yaptık. 60 gün ehliyetini ve arabasını alıyoruz. 5 yıl içerisinde bir daha yaparsa ehliyetini iptal ediyoruz. Kaza yerini terk etmenin cezası 4.512 TL. Bu cezayı 46 bin TL yapacağız. Sosyal medyada ihlali paylaşıp överseniz 25.000 TL ceza uygulanacak. Görüntüde yapılan ihlal için de ayrıca ceza kesilecek."

Kaynak: CNN Türk