İYİ Parti'nin TBMM Başkan Adayı Belli Oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) başkanlık seçimleri yaklaşırken, siyasi partilerin adayları da netleşmeye başladı. İYİ Parti, Meclis Başkanlığı için İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı’yı aday gösterdiğini duyurdu. Parti grubunun aldığı karar doğrultusunda, Paçacı'nın adaylığı için gerekli başvuru evrakları TBMM Başkanlığı'na resmen teslim edildi.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Milletvekilimiz Sayın Cihan Paçacı'nın TBMM Başkanlığına adaylığı için gerekli evraklar TBMM'ye teslim edilmiştir. Böylece partimizin TBMM Başkan Adayı Sayın Cihan Paçacı olmuştur" denildi.

CİHAN PAÇACI KİMDİR?

Mustafa Cihan Paçacı, 25 Mart 1949'da Malatya'da doğdu. Babasının adı Asım, annesinin adı Zekiye'dir. Ekonomist ve Bankacı; Ankara İktisadi ve Ticarî İlimler Akademisi'ni bitirdi. Şekerbank'ta Genel Müdür Yardımcılığı, Etibank Bankacılık Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Halk Bankası Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, TC Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Çeşitli ticari ve sanayi kuruluşlarında yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı.

20. Dönemde Elâzığ, 21 ve 23. Dönemlerde Ankara Milletvekili seçildi. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde İYİ Parti'den 28. Dönem İstanbul Milletvekili seçilmiştir.

Kaynak: Haber Merkezi