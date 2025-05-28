İstanbul Üniversitesi'nde Korkutan Yangın
İstanbul Üniversitesi Avcılar kampüsünde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler panik ve korkuya neden oldu. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler söndürülürken, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Yangın, saat 18.30 sıralarında Avcılar’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılar yerleşkesi içerisinde bulunan inşaat firmasına ait malzeme deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
KISA SÜREDE BÜYÜDÜ
Yangın kısa sürede tüm depoyu sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yangın nedeniyle depoda büyük hasar oluştu.
YARALI YOK
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA
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