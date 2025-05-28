Düğün Salonundaki Faciada Ölen Çifte Acı Veda! Kahreden Detay Ortaya Çıktı: Aşkları Çocukken Başlamış

Yürek yakan facia, İzmir'in Menemen ilçesi Yahşelli Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda 25 Mayıs günü meydana geldi. Kızlarının anaokulu tarafından düzenlenen kahvaltı organizasyonuna katılan İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Tıp Kliniği'nde pratisyen Mehmet Fatih Baltacı ile eşi Güler Baltacı'nın üzerine, bahçe giriş kapısındaki dekoratif kemer devrildi.

Baltacı çifti beton yığınlarının arasında kalırken, çiftin yanında bulunan kızları Gülşah Baltacı yara almadan kurtuldu. Hastaneye kaldırılan çiftten önce Mehmet Baltacı, ardından da Güler Baltacı hayatını kaybetti.

1 TUTUKLAMA

Olayla ilgili soruşturmada düğün salonu sahibi salon işletmecileri İsmet Ceylan (50), annesi N.C. ve babası G.C. gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinde, kemerin üzerinde branda bulunduğunu ve rüzgarın etkisiyle yapının devrildiğini ve olay nedeniyle üzgün olduklarını söyledikleri öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İsmet Ceylan, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklanırken, annesi ve babası ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Baltacı çiftinin cenazeleri, son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketleri Ankara'ya getirildi. Gölbaşı Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından çiftin cenazeleri toprağa verildi. Cenazeye, Baltacı çiftinin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AŞKLARI ÇOCUKKEN BAŞLAMIŞ

Çiftin yakınları, tabutlara sarılıp, "Kardeşim benim. Uyan kardeşim. Birbirlerini çok seviyorlardı. Kalk gidelim, ne olur evimize gidelim. Bedavaya öldüler" diyerek, ağıtlar yaktı. . Ortaokuldan beri birbirlerine aşık oldukları belirtilen Baltacı çiftinin, yakınlarına ikinci çocuğu planladıklarını söyledikleri öğrenildi.

Kaynak: DHA