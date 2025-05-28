Boğulmak Üzereyken Kurtarıldı

Adana'da boğulma tehlikesi geçiren gencin imdadına çevredeki vatandaşlar koştu.

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Boğulmak Üzereyken Kurtarıldı

Adana Yumurtalık’ta denizde boğulma tehlikesi geçiren gencin imdadına çevredekiler koştu.

Yumurtalık açıklarında meydana gelen olayda, deniz bisikletiyle gezintiye çıkan kişiler, bir gencin suda çırpındığını gördü. Baygınlık geçiren kişiyi, deniz bisikletindekiler kurtardı. Sağlık ekiplerine haber veren çevredekiler, genci kıyıya götürdü. Yaşananlar, arkadaş grubundaki kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

İsmi öğrenilemeyen genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA

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