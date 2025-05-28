AK Parti-DEM Görüşmesinde Uzlaşı Yok! İnfaz Düzenlemesi Terör Suçlarında Tıkandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gündemde olan infaz düzenlemesi, AK Parti ile DEM Parti arasındaki görüşmelerde tıkandı. DEM Parti heyetinin, infaz yasasında örgütlü suçların da kapsama alınmasını talep etmesi üzerine müzakerelerde anlaşmazlık yaşandı.

FETÖ ENDİŞESİ, İNFAZI KİLİTLEDİ

Edinilen bilgilere göre, DEM Parti, cezaevlerinde bulunan bazı siyasi tutukluların durumunun göz önünde bulundurulmasını isteyerek infaz düzenlemesinin kapsamının genişletilmesi gerektiğini vurguladı. Ancak AK Parti kanadı, özellikle örgütlü suçların dahil edilmesinin FETÖ üyelerinin de bu düzenlemeden yararlanmasına yol açabileceği endişesiyle bu talebe sıcak bakmadı.

GÖRÜŞME 2 SAAT 15 DAKİKA SÜRDÜ

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in makamında gerçekleşen kritik görüşme yaklaşık 2 saat 15 dakika sürdü. DEM Parti heyetinde Eş Genel Başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları’nın yanı sıra Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli yer aldı. AK Parti heyetinde ise Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin bulundu.

KİLİT BAŞLIK; ÖRGÜTLÜ SUÇLAR

DEM Parti’nin önerdiği infaz esnekliğinin, "örgütlü suçlar" kapsamında değerlendirilmesini talep etmesi AK Parti tarafından "terör suçlarını kapsama riski" nedeniyle reddedildi. AK Parti kurmayları, yapılacak düzenlemenin, FETÖ mensupları dahil olmak üzere terör suçlularının da faydalanmasına neden olabileceğini belirterek bu öneriye karşı çıktı.

Görüşmelerin ardından iki parti arasında infaz düzenlemesi konusunda uzlaşmaya varılamadığı öğrenildi. AK Parti, teklifin dar bir çerçevede tutulmasında ısrar ederken, DEM Parti kapsayıcı ve eşitlikçi bir düzenleme talebinde bulundu.

YASAMA TAKVİMİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

İnfaz düzenlemesinin Meclis’e ne zaman sunulacağı henüz netlik kazanmadı. Taraflar arasında uzlaşma sağlanması halinde, İnfaz Kanunu’nun birkaç gün içinde TBMM Başkanlığı’na sunulması bekleniyor. Ancak AK Partili kurmaylara göre düzenlemenin Kurban Bayramı öncesinde yasalaşması halen mümkün gözüküyor.