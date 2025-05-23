CHP TBMM Başkanvekili Belli Oldu

Ana muhalefet partisi CHP, TBMM'nin 28. Yasama Dönemi'nin ikinci devresinde görev yapacak grup başkanvekilleri ile Meclis Başkanvekili ve katip üyelerinin belirlenmesi için, düzenlenen kapalı grup toplantısında bir araya geldi.

SEÇİM YAPILDI

CHP Grubu, TBMM'nin 28. Yasama Dönemi'nin ikinci devresinde parlamentoda görev alacak üç grup başkanvekili ile Meclis Başkanvekili ve Başkanlık Divanı'nda görev alacak üç katip üyesini belirlemek için seçim yaptı.

Toplantıda sonucunda Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir'in Grup Başkanvekillikleri görevine devam etmesine karar verildi.

İKİNCİ TURA KALDI

Kapalı grup toplantısında TBMM Başkanvekili için yapılan seçimler ikinci tura kaldı. İlk tur oylamada Ankara Milletvekili Tekin Bingöl 63, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol 45, Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca 21 oy aldı.

Tekin Bingöl ikinci turda 72 oyla CHP’nin yeni TBMM Başkanvekili oldu.