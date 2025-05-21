CHP Lideri Özgür Özel, Manisa’da Cenazeye Katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da hayatını kaybeden İl Başkan Yardımcısı Emine Dilek Öğren'in oğlu Cemre Öğren’in cenazesine katıldı. Özel, acılı aileye taziyelerini ileterek, cenazede yalnız bırakmadı.

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CHP Lideri Özgür Özel, Manisa’da Cenazeye Katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa İl Başkan Yardımcısı Emine Dilek Öğren'in hayatını kaybeden oğlu Cemre Öğren'in cenaze törenine katılarak acılı aileye destek verdi.

33 yaşındaki Cemre Öğren, dün yaşamını yitirdi. Öğren için bugün Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP lideri Özel'in yanı sıra, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, parti yöneticileri, Öğren ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

CHP Lideri Özgür Özel, Manisa’da Cenazeye Katıldı - Resim : 1

Cenaze namazı öncesinde anne Emine Dilek Öğren ve baba Ergün Öğren'e başsağlığı dileyen Özgür Özel, aileyle yakından ilgilendi. Namazın ardından Cemre Öğren'in cenazesi, Kırtık Mezarlığı'ndaki aile kabristanında defnedildi. Cenazede duygulu anlar yaşandı.

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Kaynak: DHA

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