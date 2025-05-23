İnfaz Düzenlemesi İçin Tarih Verildi: Terör Suçluları 'İstisna' Tutulacak mı?

Kurban Bayramı öncesinde infaz yasasında yapılacak kapsamlı değişiklik için TBMM'de yoğun mesai sürüyor. AKP, üzerinde çalıştığı infaz paketiyle ilgili hazırlıklarını büyük oranda tamamlarken, teklifin pazartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'te grup başkanvekilleriyle bir araya gelerek, kamuoyunda merakla beklenen infaz düzenlemesi hakkında bilgilendirmede bulundu. Görüşmede herhangi bir metin paylaşılmadı, ancak düzenlemenin içeriği ve yasalaşma süreci hakkında fikir alışverişi yapıldı. Bayram öncesinde sadece infaz düzenlemesi değil, Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği bazı maddeleri içeren iki ayrı torba yasa teklifinin de çıkarılması hedefleniyor.

İNFAZ PAKETİNDE NELER VAR?

Sunulması planlanan infaz paketinin ana başlıkları arasında, 31 Temmuz 2023'ten önce işlenen suçlara yönelik kovid dönemine benzer bir uygulama, yaşlı ve hasta hükümlülerin tahliyesi, hamile mahkumlara evde infaz, infaz sürelerinin esnetilmesi gibi düzenlemeler yer alıyor. Ayrıca, cezaevindeki mahkumların topluma kazandırılması amacıyla kamu hizmeti, mesleki eğitim gibi ıslah programları öngörülüyor.

TERÖR SUÇLULARINA YENİ UYGULAMA

Dikkat çeken bir diğer başlık ise infazda “eşitlik” ilkesi. İlk kez terör suçlularının da infaz indirimi kapsamına alınması planlanıyor. Ancak cinsel suçlar bu düzenlemenin dışında tutulabilecek. Ayrıca, Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği TCK 220 ve 314. maddelerindeki boşlukları dolduracak yeni düzenlemeler de pakette yer alacak.

HIZLI TAKVİM, YOĞUN TRAFİK

AKP'nin teklifini pazartesi Meclis'e sunması, ardından çarşamba günü Adalet Komisyonu'nda görüşülmesi ve hafta sonuna kadar Genel Kurul'a getirilmesi bekleniyor. Hedef, infaz düzenlemesinin bayramdan önce yasalaşarak yürürlüğe girmesi.

Kaynak: ANKA