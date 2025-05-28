Tüm Türkiye Bu Ahlaksızlığı Konuşmuştu! Kayınvalide-Damat Skandalında Karar

Kayınvalide ve damat arasında yaşanan skandal olay Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüştü. 47 yaşındaki Güldane Şahin’in 25 yaşındaki zihinsel engelli kızının, 21 yaşındaki nişanlısı ile kaçtığı, imam nikahı kıydığı ve 3 aylık hamile olduğu iddia edilmişti.

Türkiye’nin gündemine oturan olay sonrasında RTÜK, Esra Erol'da programına incelete başlatmış, gözaltına alınan kayınvalide Güldane Şahin ve kaçtığı damadı Cuma Doğan tutuklanmıştı. Dosya yetkisizlik kararıyla Develi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.

İLİŞKİLERİNİ KABUL ETTİLER

Develi 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, müştekiler Dilek Şahin (25) ve babası T.Ş. (52) ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanıklar Güldane Şahin (46) ve Cuma Doğan (21) ise tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı. Savunmalarında ilişki yaşadıklarını kabul eden sanıklar Güldane Şahin ve Cuma Doğan suçlamaları reddetti.

NİŞANLANDIKTAN SONRA ŞİDDETE UĞRADI

Mağdur Dilek Şahin beyanında, sanık Cuma Doğan ile geçen yıl nişanlandığını söyledi. Sonrasında Cuma Doğan'ın kendisini her zaman dövdüğünü ve tehdit ettiğini iddia eden Dilek Şahin, annesi Güldane Şahin'in ise kendisine şiddet uygulamadığını ifade etti.

ANNESİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Hırsızlık iddiasına ilişkin bilgisi olmadığını dile getiren Dilek Şahin, sanık Cuma Doğan'dan şikayetçi olduğunu, annesinden ise şikayetçi olmadığını belirtti.

Müşteki T.Ş. ise birlikte kaçan 2 sanığın, evinde bulunan 14 tam altın, 1 bilezik, 19 bin 500 dolar ve 35 bin lirayı çaldığını ileri sürdü. Bunların toplam değerinin 1 milyon 226 bin 900 lira olduğunu öne süren T.Ş, zararının giderilmediğini kaydederek, sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

BERAAT TALEP ETTİLER

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, 2 sanığın da iddianamede belirtilen suçlardan cezalandırılmasını talep etti. Duruşma hakimi tarafından son sözleri sorulan sanıklar, suçsuz olduklarını iddia ederek, beraatlerini ve tahliyelerini istedi.

Mahkeme hakimi, sanık Güldane Şahin'e "birden fazla kişi ile tehdit" suçundan 2 yıl 6 ay, "nitelikli basit yaralama" suçundan 13 ay 15 gün hapis cezası, sanık Cuma Doğan'a "birden fazla kişi ile tehdit" suçundan 2 yıl 6 ay ve "nitelikli basit yaralama" suçundan da 9 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, 2 sanığın "hırsızlık" suçundan ise delil yetersizliğinden beraatine karar vererek, tutukluluklarının devamına hükmetti.

Kaynak: AA