Özgür Özel, Asgari Ücrete Ara Zam Talebini Yineledi! 'Zaman Birlikte Mücadele Zamanıdır'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" başlığıyla sürdürdüğü mitingler kapsamında Esenler Cumhuriyet Meydanı'nda açıklamalarda bulundu.

Önümüzdeki hafta Sancaktepe'de miting yapacaklarını açıklayan Özel, şunları kaydetti:

"Bana, 'Esenler'de o meydanı dolduramazsın, Esenler AK Parti'nin kalesidir' dediler. Ancak Esenler'e geldik gördük ki Esenler ne AK Parti'nin kalesidir ne bir başkasının. Esenler artık milletin kalesidir. Bugün Ekrem Başkanla Silivri'de sohbet ettik, sarıldık. Ayrılırken, 'bir diyeceğin var mı' dedim. 'Hiç merak etmeyin Esenler bu akşam bütün ezberleri bozacak, ben ordaymışım gibi ekran başında sarılıyorum Esenler'e' dedi. Esenler'e 100 bin kişi gelip tarih yazanlara helal olsun. Bu enerji, bu motivasyon, bu inanç kazanacak. Ahlaki üstünlük kimdeyse o kazanır. Ahlaki üstünlük, psikolojik üstünlük, çoğunluk enerjisi bu meydanda. Biz kazanacağız, kötülük kaybedecek" dedi.

'36 ÖĞRENCİNİN TAHLİYESİNİ BEKLİYORUZ'

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan gençler hakkında konuşan Özel, "Silivri Cezaevi'nde halen daha 36 evladımız var. İki ay geçmiş, annesinden babasından kardeşinden ayrı 36 genç kardeşimiz var. Buradan bir kez daha onlarla, aileleriyle dayanışmalarımızı ifade ediyoruz. O gençlerin bir an önce serbest bırakılmasını, kardeşlerimizin bayrama evlerinde memleketlerinde girmesini bekliyoruz. Buradan geçen sefer Şişli Meydanı'nda hep birlikte gençlerin özgürlüğünü istemiş, ertesi günkü tahliyelerle çok sevinmiştik. Buradan 36 öğrenci için yarın tez elden tahliye bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'ASGARİ ÜCRET SIKINTISINA ÇARE ARAYACAĞIZ'

Asgari ücrete ara zam talebini yineleyen Özel, şöyle konuştu:

“Şimdi Esenler’den, asgari ücretin en çok can yaktığı bu ilçeden, asgari ücretin en çok ilgilendirdiği bir ilçeden, Esenler’den bir başlangıcı tekrar etmek isteriz. Esenler İstanbul’da emeğin, alın terinin ve maalesef emeğinin karşılığını alamamanın başkentlerinden biridir. Yarın ilk iş, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK’e, sonra Türkiye İşverenler Sendikaları Konfederasyonu TİSK’e, Cuma günü sabah Ankara’da ilk iş HAK-İŞ’e, sonra TÜRK-İŞ’e giderek yani sağcı-solcu ayırmadan, bize yakın-bizden uzak demeden ve işçi-işveren demeden tüm yapılara gidip, içinde bulunduğumuz asgari ücret sıkıntısına çare ve çözüm arayacağız.

'ARA ZAMMI ALMAK İÇİN MÜCADELE ZAMANIDIR'

Çare, asgari ücrete ara zam almaktadır. Çünkü asgari ücretin belirlendiği tarihteki 22 bin lira, yılın ilk dört ayında uğradığı TÜİK’e göre yüzde 14’lük enflasyon bile hesaplansa, erimiş ve şu anda artık o zam 22 bin liradan 19 bin liraya düşmüştür. ENAG’ın hesabına göre bu para 17 bin 500 lira. Yani verilen zammı, enflasyon yutmuştur. Eğer Temmuz ayında bir ara zam yapılmazsa, altı ay boyunca geçen sene katlanamadığımız o 17 bin liranın da altında bir parayla, bırakın geçinmek, adeta sürünmek zorunda kalacağız. Bunun için işçi ile konuşup, işverenle konuşup, KOBİ’lerin, sanayicilerin, bilhassa küçük esnafın mağdur olmayacağı, onların destekleneceği, ama asgari ücretin mutlaka zamlanacağı bir süreci hep beraber yürütmek, hep beraber yönetmek ve asgari ücrete ara zammı almak için mücadele zamanıdır."

Kaynak: ANKA