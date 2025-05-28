Muhittin Böcek'ten Korkutan Haber! Anjiyo Oldu, İşte Sağlık Durumu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek anjiyo oldu. Operasyonun başarıyla tamamlandığı, Böcek’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Muhittin Böcek'ten Korkutan Haber! Anjiyo Oldu, İşte Sağlık Durumu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in rutin kontrol için gittiği hastanede anjiyo olduğu bildirildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in kontrol amacıyla Üniversite Hastanesine başvurduğunu belirtti. Özkan, "Gerçekleştirilen anjiyo işlemi başarıyla tamamlandı. Sağlık durumu çok şükür iyi. Sayın Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendisine sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Böcek'in anjiyo işleminden sonra taburcu olduğu, evinde istirahat ettiği, yarın programlarına devam edeceği belirtildi.

KOVİD-19 TEDAVİSİ GÖRMÜŞTÜ

Muhittin Böcek, 17 Ağustos 2020'de Kovid-19 testi pozitif çıkmış, tedavi gördüğü özel hastanede sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Böcek, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine 9 Kasım'da yoğun bakım ünitesinden normal servise alınmış ve 3 Aralık'ta da taburcu edilmiş, 8 Aralık 2020'de ise görevine başlamıştı.

Kaynak: AA

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