Kahreden Haberler Peş Peşe Geldi! 3 İlde 3 Çocuk Feci Şekilde Can Verdi

Yürek yakan haberler, Aydın, Mardin ve Antalya'dan geldi. Aydın'ın Efeler ilçesinde saat 17.30 sıralarında 4 yaşındaki Enes Çelebi ile annesi Durdu Çelebi, akrabalarının nişan törenine geldi. Hazırlıkların yapıldığı anda Enes, evin önünde park halinde bulunan ve amcasına ait olan kamyonetin kasasına tırmanmaya çalışırken dengesini kaybederek düştü. Beton zemine düşen Enes Çelebi ağır yaralandı.

İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Enes Çelebi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Ayrıca Enes Çelebi'nin cezaevinde bulunan babası Ferhat Çelebi ve annesi Durdu Çelebi'nin tek çocukları olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

2 YAŞINDAKİ MUHAMMED DAMDAN DÜŞTÜ

Mardin'in Artuklu ilçesinde ise Muhammed Alparslan Özdemir, dengesini kaybederek damdan düştü. Yakınlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Muhammed Alparslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Muhammed Alparslan’ın cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

2 YAŞINDAKİ İSMAİL BALKONDAN DÜŞTÜ

Antalya’nın Serik ilçesinde de saat 15.00 sıralarında evin balkonunda bulunan 2 yaşındaki İsmail Elsem, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek kaldırıma düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ağır yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Antalya Şehir Hastanesi’ne sevk edilen küçük çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. İsmail Elsemo’nun cenazesi, adli tıpta yapılan işlemlerin ardından Serik’te toprağa verilecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA-İHA