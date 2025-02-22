Cumhurbaşkanı Adayı Olacak mı? Yavaş'tan Çok Konuşulacak Açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Tayfun Tanju Kara E-spor Merkezi'nin açılış töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CHP’nin Cumhurbaşkanlığı adaylık ön seçimine ilişkin konuşan Yavaş, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Adayı Olacak mı? Yavaş'tan Çok Konuşulacak Açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi, gençlerin dijital dünyada yeteneklerini sergileyebileceği yeni bir mekanı kazandırdı. Çankaya Birlik Mahallesi’nde uzun süredir kullanılmayan Eğitim Merkezi binası, kapsamlı bir tadilat ve onarım sürecinin ardından 'Tayfun Tanju Kara E-spor Merkezi' olarak bugün açıldı.

Açılışta konuşan Yavaş, "Biz Tanju’nun hayalini kurduğu bu merkeze onun adını verdik" dedi.

Öğrencilere yönelik çalışmalarından bahseden Yavaş, “Bugün burada sizlere daha güzel bir ülke bırakmak istediğimizi göstermek istiyoruz. Daha adil ve daha güvenli bir Türkiye bırakmak istiyoruz. Adaletin olmadığı yerde özgürlükten, özgürlüğün olmadığı yerde gençlerin hayallerinden söz edemeyiz" ifadelerini kullandı.

Yavaş, şunları söyledi: Spor merkezimiz gençlere hayırlı uğurlu olsun, Bu bina kullanılmayan bir binaydı, satmak istedik, takas yapmak istedik kimse almadı biz de gençlere değerlendirmek istedik. Buraya 67 milyon Lira harcadık"

Cumhurbaşkanı Adayı Olacak mı? Yavaş'tan Çok Konuşulacak Açıklama - Resim : 1

CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?

Ön seçime ilişkin konuşan Yavaş, "Ön seçime karşı değiliz. Buradaki sorun partinin enerjisini harcamaması... Ülke gündemini geri atacağını düşünmüştük. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Yol haritasına dair açıklamalarda bulunan Yavaş, "Bunları konuşmak için çok erken. Bütün alternatifleri masaya yatırdık, bunlar hep gündemde olacaktır. Bizim kendi başımıza aday olma ya da olmama diye bir şey yok. Toplum ne isterse... Partide fikir ayrılığı var gibi görüntülerin içinde beni bulamayacaksınız" dedi.

AYRINTILAR GELİYOR....

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Mansur Yavaş Ankara CHP
Son Güncelleme:
Hamsi ve Palamut Sezonu Erken Kapanıyor! Gittikçe Azalıyor Hamsi ve Palamut Sezonu Erken Kapanıyor! Gittikçe Azalıyor
Bulaşık Makinesinin Ömrünü Kısaltan 3 Büyük Hata: 40 Yıllık Uzmanı Açıkladı Bulaşık Makinesinin Ömrünü Kısaltan 3 Büyük Hata: 40 Yıllık Uzmanı Açıkladı
Balıkesir'deki Faciada 11 İşçinin Hayatını Kaybetmesine İlişkin İddianame Hazır 11 İşçinin Hayatını Kaybetmesine İlişkin İddianame Hazır
İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu İçin İstenen Ceza Belli Oldu İstanbul Baro Başkanı Kaboğlu İçin İstenen Ceza Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
‘Direnin Arkadaşlar, Fiyat 430 TL'ye Çıkacak’ Ramazan Öncesi Zam İçin Whatsapp’ta Grup Bile Kurdular: Kırmızı Ete 2 Kilo Sınırı Kırmızı Et Fiyatları için Fırsatçılar Bir Kez Daha Sahnede!
Kongre Öncesi Bomba Kulis... Cumhurbaşkanı Erdoğan İki Bakanın Biletini Kesecek Cumhurbaşkanı İki Bakanın Biletini Kesecek
İkinci El Otomobil Satışında Yeni Dönem! Her Biri için Maliyet 20 Bin TL'yi buldu: 'Mecburen Zam Yapacağız' Deyip Sebebi Açıkladılar İkinci El Otomobil Satışında Yeni Dönem
EMLAK KONUT KAMPANYASI 2025: Emlak Konut İstanbul'da Hangi İlçelere Yapılacak, Daire Fiyatı Ne Kadar Olacak? Emlak Konut İstanbul'da Hangi İlçelere Yapılacak, Daire Fiyatı Ne Kadar Olacak?
İstanbul'da Pazartesi Okullar Tatil mi? Vali Davut Gül Son Noktayı Koydu İstanbul'da Pazartesi Okullar Tatil mi?