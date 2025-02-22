Cumhurbaşkanı Adayı Olacak mı? Yavaş'tan Çok Konuşulacak Açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi, gençlerin dijital dünyada yeteneklerini sergileyebileceği yeni bir mekanı kazandırdı. Çankaya Birlik Mahallesi’nde uzun süredir kullanılmayan Eğitim Merkezi binası, kapsamlı bir tadilat ve onarım sürecinin ardından 'Tayfun Tanju Kara E-spor Merkezi' olarak bugün açıldı.

Açılışta konuşan Yavaş, "Biz Tanju’nun hayalini kurduğu bu merkeze onun adını verdik" dedi.

Öğrencilere yönelik çalışmalarından bahseden Yavaş, “Bugün burada sizlere daha güzel bir ülke bırakmak istediğimizi göstermek istiyoruz. Daha adil ve daha güvenli bir Türkiye bırakmak istiyoruz. Adaletin olmadığı yerde özgürlükten, özgürlüğün olmadığı yerde gençlerin hayallerinden söz edemeyiz" ifadelerini kullandı.

Yavaş, şunları söyledi: Spor merkezimiz gençlere hayırlı uğurlu olsun, Bu bina kullanılmayan bir binaydı, satmak istedik, takas yapmak istedik kimse almadı biz de gençlere değerlendirmek istedik. Buraya 67 milyon Lira harcadık"

CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?

Ön seçime ilişkin konuşan Yavaş, "Ön seçime karşı değiliz. Buradaki sorun partinin enerjisini harcamaması... Ülke gündemini geri atacağını düşünmüştük. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Yol haritasına dair açıklamalarda bulunan Yavaş, "Bunları konuşmak için çok erken. Bütün alternatifleri masaya yatırdık, bunlar hep gündemde olacaktır. Bizim kendi başımıza aday olma ya da olmama diye bir şey yok. Toplum ne isterse... Partide fikir ayrılığı var gibi görüntülerin içinde beni bulamayacaksınız" dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi