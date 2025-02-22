İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu İçin İstenen Ceza Belli Oldu

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve 10 yönetim kurulu üyesi hakkında "Basın Yoluyla Terör Örgütü Propagandası Yapmak" ve "Basın Yoluyla Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yaymak" iddialarıyla 3 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle fezleke hazırlandı.

İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu İçin İstenen Ceza Belli Oldu

Gazeteci Ceylan Sever'in sosyal medya hesabından aktardığına göre; İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile beraberindeki 10 yönetim kurulu üyesi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, “Basın Yoluyla Terör Örgütü Propagandası Yapmak” ve “Basın Yoluyla Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yaymak” suçlarından 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle fezleke hazırlandı.

Fezlekede, şüphelilerin açıklamalarıyla kamu düzenini bozacak şekilde halkı yanıltmaya çalıştığı ve devlet kurumlarına güveni sarsmayı hedeflediği iddia edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fezlekeyi kavuşturma izni talebiyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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