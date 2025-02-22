Balıkesir'deki Faciada 11 İşçinin Hayatını Kaybetmesine İlişkin İddianame Hazır

Balıkesir’deki patlayıcı fabrikasında meydana gelen patlamada 11 işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Balıkesir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi , 4 sanığın yer aldığı iddianameyi kabul ettiği bildirilirken, sanıkların 21 Mart 2025’te hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.

Balıkesir’in Karesi ilçesinde faaliyet gösteren ZSR Patlayıcı A.Ş.’nin üretim biriminde 24 Aralık 2024 tarihinde meydana gelen patlamada 11 işçi hayatını kaybettiği, 7 işçinin yaralandığı faciaya ilişkin yürütülen soruşturma nihayete erdi.

2 YILDAN 15 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesinde, şirketin müdür vekili C.Y, patlayıcı mesul müdürü S.B. ve iş sağlığı ve güvenliği müdürü H.Y.A. ve patlayıcı üretim müdürü M.B. hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Soruşturmada, tutuklu bulunan şirketin müdür vekili C.Y, patlayıcı mesul müdürü S.B. ve iş sağlığı ve güvenliği müdürü H.Y.A. ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan patlayıcı üretim müdürü M.B.’nin 21 Mart’ta hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

Kaynak: ANKA