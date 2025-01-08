Barış Alper Yılmaz Aşk Orucunu Bozdu mu? Galatasaray’ın Yeni Yengesi Sessizliğini Bozdu

Galatasaray ve milli takımın yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın sevgilisi olduğu iddia edilen model Simge Esin, ‘aşk’ iddialarına son noktayı koydu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sessizliğini bozan güzel model “Paylaşılan görsellerdeki kişi ben değilim. Yapılan haberlerle hiçbir ilgim yok” dedi.

Esma Karayel Esma Karayel
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Barış Alper Yılmaz Aşk Orucunu Bozdu mu? Galatasaray’ın Yeni Yengesi Sessizliğini Bozdu

Galatasaray’ın gözde oyuncusu, genç kızların yeni sevgilisi Barış Alper Yılmaz’ın sevgili yaptığı iddiası bomba gibi gündeme düştü. Barış Alper Yılmaz hayranı genç kızlar şoke eden haberle karaları bağlarken, bu ismin kim olduğu da merak konusu olmuştu.

Barış Alper Yılmaz Aşk Orucunu Bozdu mu? Galatasaray’ın Yeni Yengesi Sessizliğini Bozdu - Resim : 1

Barış Alper Yılmaz ile aynı tarihlerde aynı yerlerde fotoğraf çektiren model Simge Esin’in aşk yaşadığı iddiası Galatasaraylı kızları derbeder ederken, sosyal medyada güzel modele iltifat üstüne yağmıştı.

Barış Alper Yılmaz Aşk Orucunu Bozdu mu? Galatasaray’ın Yeni Yengesi Sessizliğini Bozdu - Resim : 2

25 yaşındaki manken Simge Esin, hakkında çıkan ‘aşk’ iddialarına karşı sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden bir paylaşım yapan Esin “Paylaşılan görsellerdeki kişi ben değilim. Yapılan haberlerle hiçbir ilgim yok” diyerek hepsini yalanladı.

Barış Alper Yılmaz Aşk Orucunu Bozdu mu? Galatasaray’ın Yeni Yengesi Sessizliğini Bozdu - Resim : 3

TV8’DEN MODELLİĞE

2021’yılı Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümü mezunu Simge Esin, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8’de stajyer olarak çalıştı. The Kingdom İstanbul’da 1 yıl marka müdürü olarak görev alan Esin, daha sonra model olarak iş hayatına devam etti.

Barış Alper Yılmaz Aşk Orucunu Bozdu mu? Galatasaray’ın Yeni Yengesi Sessizliğini Bozdu - Resim : 4

Galatasaray'ın Yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın Sevgilisi Simge Esin Bakın Kim ÇıktıGalatasaray'ın Yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın Sevgilisi Simge Esin Bakın Kim ÇıktıYaşam

Kaynak: Haber Merkezi

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