Ferdi Tayfur Ölmeden Önce 50 Milyon TL’lik Tazminat Davası mı Açtı? Damadı Son Noktayı Koydu

2 Ocak’ta Antalya’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden arabeskin güçlü isimlerinden Ferdi Tayfur’un damadı Muhammed Aydın ’50 milyon TL’lik tazminat davası’ iddialarına ilişkin konuştu. Aydın, evrakların Nejla Nazır’da olduğunu belirterek “Nasıl bir şeyin içerisindeyiz bilmiyorum. Ben eşime üzülüyorum” dedi.

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Kalp ve böbrek naklinin ardından kısa süre önce Marmaris’teki evinde rahatsızlanan Ferdi Tayfur, 2 günlük tedavinin ardından Antalya’da özel bir hastaneye sevk edilmişti. Tayfur, 2 Ocak’ta hastanede hayatını kaybetti.

Ferdi Tayfur Ölmeden Önce 50 Milyon TL’lik Tazminat Davası mı Açtı? Damadı Son Noktayı Koydu - Resim : 1

CENAZEDEKİ TARTIŞMA SONRASI KONUŞTU

Daha önce aralarında isim hakkı nedeniyle tartışma çıkan, Tayfur’un mahkemelik olduğu kızı Tuğçe Tayfur’un cenazeye gelmesi sonra tartışma yaşanmıştı. Tayfur’un akrabaları ve Tuğçe Tayfur arasında yaşanan tartışma sonrası Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın da konuştu.

Ferdi Tayfur Ölmeden Önce 50 Milyon TL’lik Tazminat Davası mı Açtı? Damadı Son Noktayı Koydu - Resim : 2

“NASIL BİR ŞEYİN İÇİNDEYİZ”

TV100’den Onur Üçkarışoğlu'nun haberine göre Aydın, “Çok üzgünüm. Nasıl bir şeyin içerisindeyiz bilmiyorum. Ben eşime üzülüyorum. Tuğçe Hanım 6 gündür iğnelerle ayakta duruyor, hamile. Güzel bir adammış, güzel bir gecede öldü” dedi.

EVRAKLAR NEJLA NAZIR’DA

Muhammet Aydın, Ferdi Tayfur'un ölmeden önce 50 milyon TL tazminat davası açtığı iddiasına ilişkin de konuştu. Aydın evrakları kayınvalidesi Necla Nazır'a götürdüğünü ve konuyla avukatların ilgilendiğini belirtti.

Kaynak: TV100

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