Galatasaray'ın Yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın Sevgilisi Simge Esin Bakın Kim Çıktı

Bir süredir özel hayatıyla ilgili iddiaların gündemde olduğu Barış Alper Yılmaz’ın, 25 yaşındaki manken Simge Esin ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Takım arkadaşı Metehan Baltacı ile Etiler'de bir mekan çıkışında görüntülenen Yılmaz'ın yanında bulunan 25 yaşındaki manken Simge Esin ile bir süredir aşk yaşadığı iddia edildi. İlişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden futbolcu, mekan çıkışında açıklama yapmadan uzaklaştı.