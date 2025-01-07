Galatasaray'ın Yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın Sevgilisi Simge Esin Bakın Kim Çıktı
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın gizemli sevgilisi ortaya çıktı. Yılmaz'ın 25 yaşındaki manken Simge Esin ile bir süredir aşk yaşadığı iddia edildi. Simge Esin ile ilgili Acun Ilıcalı ayrıntısı dikkat çekti.
Galatasaray taraftarının gönlünü kazanan 24 yaşındaki Barış Alper Yılmaz, sahada sergilediği performansının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Genç futbolcu özellikle kadın hayranlarının arasında sosyal medyada sıkça gündem olan isimleri arasında yer alıyor.
Bir süredir özel hayatıyla ilgili iddiaların gündemde olduğu Barış Alper Yılmaz’ın, 25 yaşındaki manken Simge Esin ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Takım arkadaşı Metehan Baltacı ile Etiler'de bir mekan çıkışında görüntülenen Yılmaz'ın yanında bulunan 25 yaşındaki manken Simge Esin ile bir süredir aşk yaşadığı iddia edildi. İlişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden futbolcu, mekan çıkışında açıklama yapmadan uzaklaştı.
SİMGE ESİN KİMDİR?
Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden 2021’yılında mezun olan Simge Esin, 3 aylık stajyerliğini Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8’de yaptı. The Kingdom İstanbul’da 1 yıl 1 ay marka müdürü olarak çalışan Simge’nin daha sonra modelliğe geçtiği öğrenildi. İngilizce de konuşan Simge Esin’in birçok markanın modelliğini yaptığı aktarıldı.