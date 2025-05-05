Düğün Savaş Alanına Döndü, Polis Canını Zor Kurtardı

Aksaray’da Tacin Mahallesi Değirmen Sokak'ta bulunan bir düğün salonunda evlenen çiftin yakınları arasında henüz bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken onlarca kişi düğün salonunda birbirine girdi.

50 KİŞİ BİRBİRİNE GİRDİ

Yaklaşık 50 kişinin karıştığı kavganın sirayeti artarken hızını alamayan tarafların kavgası sokağa da taştı. Düğün salonu yetkilileri ve vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kısa sürede gelen ekipler kavgaya müdahale etti. Ancak gelen ekipler de müdahalede zorlanınca olay yerine takviye ekip istendi. Bu kez çok sayıda takviye polis ekibi gönderildi.

NEREDEYSE POLİSİ DE DARBEDECEKLERDİ

Sivil ekiplerin de müdahale ettiği kavganın ateşi bir türlü sönmek bilmedi. Polis ekipleri tarafları sakinleştirmeye çalışırken, bir sivil polis memuru da 'taraf' zannedilerek darbedilmek istendi. Polis memurunun "Polis" diye bağırmasıyla durumu fark eden taraflara son çare biber gazıyla müdahale edildi.

POLİS MEMURUNA TALİMAT VERDİ

Taraflardan birisi polis memuruna bile talimat verdi. "Görevin değil mi? Babama saldırıyor, ayırsana" diye memurun üzerine yürüdü. Biber gazı sıkılarak taraflar ayrılırken, polis ekipleri tarafları birbirinden uzaklaştırarak kavgayı bitirdi.

Kaynak: İHA