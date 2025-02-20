24 Yılla Yargılanan Ünlü Rapçi ASAP Rocky Beraat Etti

İki ayrı silahlı saldırı suçundan 24 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan ABD’li rapçi ASAP Rocky, beraat etti. ASAP Rocky, duruşma öncesi kendine suçu kabul etmesi halinde şartlı tahliye ve 6 aylık hapis cezası teklifini reddetmişti.

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24 Yılla Yargılanan Ünlü Rapçi ASAP Rocky Beraat Etti

36 yaşındaki rapçi, 2021 yılında Los Angeles’ta yaşanan bir kavgayla ilgili olarak eski arkadaşı Terell Ephron’u vurmakla suçlanıyordu.

Karar duruşmasını rapçinin sevgilisi ünlü şarkıcı Rihanna da salondan takış etti. Beraat kararı açıklandığın esnada mahkeme salonunda çığlıklar ve alkış sesleri geldi.

24 Yılla Yargılanan Ünlü Rapçi ASAP Rocky Beraat Etti - Resim : 1

Rocky kararı, iki oğlunun annesi Rihanna’ya sarılarak kutladı.

Ephron, ünlü rapçinin 6 Kasım 2021’de sokakta çıkan tartışma sırasında kendisine ateş açtığını ve atışlardan birinin sıyırdığını iddia etmişti. ASAP Rocky ise silahın bir sahne silahı olduğunu öne sürüyordu.

ŞARTLI TAHLİYE TALEBİNİ REDDETMİŞTİ

Duruşma öncesinde Rocky, savcılığın bir suçu kabul etmesi halinde şartlı tahliye ve diğer koşullarla birlikte sadece altı ay hapis cezası teklifini kabul etmemişti.

Kaynak: Haber Merkezi

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