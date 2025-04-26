Devrim Özkan Duyurdu! 'Hukuki Süreç Başlattım'

Teknoloji geliştikçe sosyal medya üzerinden usulsüzlükler ve siber dolandırıcılık vakaları da artış gösteriyor. Özellikle sosyal medyada ünlü isimlerin adını kullanarak yapılan dolandırıcılık olayları sık sık gündeme gelirken, bu kez bu şahısların, ismini kullanarak vatandaşları hedef aldığı kişi ünlü oyuncu Devrim Özkan oldu.

"Gelsin Hayat Bildiği Gibi", "Ne Gemiler Yaktım" ve "Mavi Mağara" gibi dizi ve filmlerle geniş kitlelerce tanınan 26 yaşındaki oyuncu Devrim Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, adını kullanıp hem kendi çevresini rahatsız eden, hem de dolandırıcılık yapan şahıslar olduğunu söyleyerek takipçilerine uyarıda bulundu. Özkan, söz konusu şahıslara karşı hukuki süreç başlattığını açıkladı.

'BU MESAJLARA İTİBAR ETMEYİN'

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada "Son zamanlarda adımı kullanarak çevremdeki insanları rahatsız eden kişi veya kişiler hakkında hukuki süreci başlattığımı bildirmek isterim. Adımı kullanarak gönderilen mesajlara ve yapılan aramalara itibar etmemenizi önemle rica ederim" ifadelerini kullandı.

DEVRİM ÖZKAN KİMDİR?

Devrim Özkan, 2 Eylül 1998 tarihinde Muğla'da dünyaya gelip Bodrum'da büyüdü. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki eğitimini 1. sınıfın sonunda bırakan Özkan, İstanbul'a taşınıp Show Tv'de yayınlanan Rüya dizisi ile oyunculuk macerasına başladı. Vatanım Sensin ve Ramo dizilerinde de kamera karşısına geçen Devrim Özkan, asıl çıkışını ise başrolünü üstlendiği Vuslat dizisiyle yakaladı.

İlk başrol deneyimi sonrasında yine Show Tv ekranlarına yayınlanan ve kısa sürede fenomen bir yapıma dönüşen Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde "Songül Acarerk" karakterini canlandırarak televizyon ekranlarının en ünlü oyuncularından biri oldu. Ömrü kısa süren Ne Gemiler Yaktım dizisinde "Fidan Hersekli" rolüne hayat veren Devrim Özkan, son olarak Amazon platformunda yayınlanan ve Kerem Bürsin ile başrolü paylaştığı Mavi Mağara filminde rol aldı.