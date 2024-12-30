Devrim Özkan’dan Ayrılık Sonrası ‘Torreira’ İtirafı! ‘O Haddi…’
Galatasaraylı futbolcu Torreira ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren, ünlü oyuncu Devrim Özkan ayrılık sonrası sessizliğini bozdu. Özkan “Hayatında ne kadar çok seversen sev, ne seviyede seversen sev, o durumun, o kişinin, o ilişkinin, senin hayallerinden vazgeçecek seviyeye gelme haddini kimseye verme' derdim. O haddi birine verecek kadar sevgini gösterme” dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray’ın yıldız futbolcularından Lucas Torreia ile olan çok konuşulan ilişkisini yakın zamanda sonlandıran oyuncu Devrim Özkan, bomba açıklamalara imza attı. İbrahim Selim ile Bir Gece programının konuğu olan güzel oyuncu, “Son ilişkin sana ne öğretti?” sorusuna verdiği cevapla sosyal medyayı salladı.
Bir ayrılıp bir barışan Devrim Özkan ve Lucas Torreia çifti, hem futbol hem de magazin dünyasını hareketlendirmeye devam ediyor. Devrim Özkan yaz tatili sonrasında barıştığı olaylı futbolcu sevgilisinden yakın zamanda yeniden ayrılmıştı.
Ekranlara bir süre ara veren güzel oyuncu, katıldığı programda çok konuşulan ilişkisi hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Vuslat, Ramo, Gelsin Hayat Bildiği Gibi ve Ne Gemiler Yaktım, Mavi Mağara gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Devrim Özkan’ın ‘aşk’ itirafı, sosyal medyaya bomba gibi düştü.
Ayrılık sonrası sessizliğini bozan Devrim Özkan, “Son ilişkin, sana ne öğretti?” sorusuna öyle bir cevap verdi ki duyanlar hayrete düşürdü.
“O HADDİ KİMSEYE VERME”
Özkan, “Hayatında ne kadar çok seversen sev, ne seviyede seversen sev, o durumun, o kişinin, o ilişkinin, senin hayallerinden vazgeçecek seviyeye gelme haddini kimseye verme' derdim. O haddi birine verecek kadar sevgini gösterme. Sevebilirsin ama o yaşanmasın" dedi.