Kızıl Goncalar'ın Finalinde Büyük Sürpriz! Diziye Veda Etmişti ama Geri Döndü

NOW TV’nin fenomen dizisi Kızıl Goncalar’ın yayınlanan final bölümü fragmanı şimdiden seyircileri heyecanlandırdı. Pazartesi akşamı son kez ekrana gelecek dizide, diziye veda eden Özcan Deniz’in canlandırdığı ‘Doktor Levent’ karakterinin de flashback sahneleriyle yer alacağı öğrenildi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Kızıl Goncalar'ın Finalinde Büyük Sürpriz! Diziye Veda Etmişti ama Geri Döndü

Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, yayınlandığı ilk günden itibaren büyük dikkat çeken dizi Kızıl Goncalar, ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Finale geri sayım başlayan dizi şimdiden ‘mutlu son’ beklentileri oluşturdu.

Kızıl Goncalar'ın Finalinde Büyük Sürpriz! Diziye Veda Etmişti ama Geri Döndü - Resim : 1

ÖZCAN DENİZ DE FİNALDE

Başrollerinde Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Mina Demirtaş, Erkan Avcı, Mert Turak ve Tolga Tekin gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizini final bölümünde hayranları bekleyen bir sürpriz de yer alacak. Diziye geçen hafta ölerek veda eden, Özcan Deniz’in hayat verdiği ‘Doktor Levent’ karakteri de final bölümde yer alacak.

Kızıl Goncalar'ın Finalinde Büyük Sürpriz! Diziye Veda Etmişti ama Geri Döndü - Resim : 2

MUTLU SON

Büyük finali pazartesi akşamı ekrana gelecek Kızıl Goncalar’da 2 düğün birden yaşanacak. Dizinin başrolleri Mert Yazıcıoğlu’nun hayat verdiği ‘Cüneyt Efendi’ ve Mina Demirtaş’ın hayat verdiği ‘Zeynep’ karakterinin finalde nikah masasına oturduğu görüldü.

Kızıl Goncalar'ın Finalinde Büyük Sürpriz! Diziye Veda Etmişti ama Geri Döndü - Resim : 3

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