Rapçi Sefo'nun Aile Evinde Yangın Paniği! Küle Döndü...

Samsun’un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi’nde bir sitede çıkan yangın, paniğe neden oldu. 10 katlı binanın en üst katındaki dairede çıkan alevler kısa sürede evi sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, komşular da yangına müdahale etti. Yangın, ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde bulunan bir kadın ile iki kedi, yangından etkilenmeden kurtarıldı.

RAPÇİ SEFO'DAN PAYLAŞIM

Yangının, rapçi Sefo olarak bilinen Seyfullah Sağır’ın aile evinde çıktığı öğrenildi. Ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dün gece Samsun’daki aile evimde yangın çıktı. Kısa sürede müdahale edildi ve söndürüldü Allah’a şükür. Ablam ve 2 kedimiz çok şükür iyi. Hemen yardıma koşan komşularımızın hakkı ödenmez” diyerek destek olanlara teşekkür etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DEPREM VİDEOSU GÜNDEM OLMUŞTU

İstanbul’da 23 Nisan’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası ünlü isimler sosyal medyada paylaşımlarda bulunmuştu. Deprem anını paylaşan isimlerden biri de rapçi Sefo'ydu. Depremin en büyük korkusu olduğunu söyleyen Sefo, kaçma anı görüntüleri nedeniyle sosyal medyada gündeme oturdu.

Kaçarken kedilerini geride bıraktığı için eleştirilen Sefo, gelen yorumlara sosyal medya hesabından şöyle yanıt vermişti:

"6 saniye sonra geliyor kedi. Deprem bu ne olacağını bilmiyorum. Sence mantıklı bir insan mıyım o an. Madem bu kadar bencilim, kediye bak umurunda değil. Siz gerçek misiniz? Burası müstakil ev her gün dışarı çıkıyor kedi."

Tepkiler üzerine bir video daha paylaşan Sefo, "O profiller 12-13 yaşındaki kardeşlerimizse çok üzülürüm. Biraz daha mantıklı düşünebileceği yaşlardaysa aynı sinirim devam. İşin en garibi ne biliyor musunuz, kedinin hiçbir şeyden haberi yok. Sen gelmesen hiçbir problem yok." demişti.