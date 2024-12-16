Kimse Bunu Beklemiyordu: Torreira ve Devrim Özkan'dan Üzen Haber

Süper Lig ekibi Galatasaray’da forma giyen Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan’dan hayranlarına kötü haber geldi. Aşk yaşayan ikili, birbirlerini sosyal medyadan ‘sildi.’

Uzun yıllardır yaşadıkları aşk ile kendilerinden söz ettiren Torreira ile oyuncu Devrim Özkan’ın ayrıldığı iddia edildi. Çift için evlilik haberleri ortaya atılırken, ünlü isimler birbirlerini sosyal medya hesaplarından takipten çıktı. Torreira ile Özkan, birlikte oldukları fotoğrafları da hesaplarından kaldırdı.

Öte yandan, çiftin birbirlerinin aile üyelerini takip etmeye devam ettikleri görüldü.

Kaynak: Haber Merkezi