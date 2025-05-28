Almanya’da Göç ve Vatandaşlıkta Yeni Dönem: Süreler Uzatılıyor, Aile Birleşimi Askıya Alınıyor

Almanya İçişleri Bakanı Dobrindt, vatandaşlığa geçiş sürecini zorlaştıran ve sığınmacıların aile birleşimini en az iki yıl askıya alan yeni yasa tasarısını kabineye sundu. Bakan, hızlı vatandaşlık uygulamasının entegrasyonu zayıflattığını belirtti. Tasarı, muhalefet ve insan hakları örgütleri tarafından sert şekilde eleştiriliyor.

Almanya’da Göç ve Vatandaşlıkta Yeni Dönem: Süreler Uzatılıyor, Aile Birleşimi Askıya Alınıyor

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, göç ve vatandaşlık politikalarında köklü değişiklikler öngören yasa tasarılarını kabineye sundu. Tasarı, hızlandırılmış vatandaşlık uygulamasını kaldırmayı ve sığınmacıların aile birleşimi haklarını en az iki yıl süreyle askıya almayı hedefliyor. Bakan Dobrindt, üç yıl içinde vatandaşlık verilmesinin “yanlış” olduğunu belirterek, bu sürenin en az beş yıla çıkarılmasının entegrasyonun güçlenmesini sağlayacağını ifade etti.

VATANDAŞ OLMAK ZORLAŞACAK

Yeni düzenlemeye göre, vatandaşlığa geçiş süreci mevcut uygulamaya kıyasla daha uzun ve zorlu hale gelecek. Almanya’da geçen yıl yaklaşık 200 bin kişi vatandaşlık alırken, bunun son çeyrek yüzyılın en yüksek rakamı olduğu kaydedildi. Vatandaşlığa başvuranların sosyal yardım almaması, istikrarlı bir işe sahip olması ve iyi derecede Almanca bilmesi şart koşuluyor.

AİLE BİRLEŞİMİNE ENGEL

Tasarıda ayrıca, “ikincil koruma” statüsündeki sığınmacıların aile birleşimi hakkının en az iki yıl boyunca askıya alınması dikkat çekiyor. Bu statüde yaklaşık 350 bin sığınmacının bulunduğu Almanya’da, Dobrindt aylık bin kişilik aile birleşimi taleplerinin engelleneceğini duyurdu.

Muhalefet partileri ve insan hakları örgütleri ise bu düzenlemeleri eleştirerek, kararların insan haklarına aykırı olduğunu ve entegrasyon sürecini olumsuz etkileyeceğini savunuyor. Uzmanlar, bu uygulamaların toplumda kutuplaşmayı artırabileceği uyarısında bulunurken, tasarının Federal Meclis’te sert tartışmalara yol açması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

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