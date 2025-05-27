Bahçeli Kapıda Karşıladı, DEM Parti-MHP Görüşmesi Sona Erdi

DEM Parti heyeti, MHP'yi Meclis'te ziyaret etti.. Görüşmeye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.

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Terör örgütü PKK’nın silah bırakma kararını açıklamasının ardından, DEM Parti siyasi partilere ziyaretlerini sürdürüyor.

DEM Parti heyetinin sıradaki durağı ise MHP oldu. DEM Heyetinin 11.30'da başlayan MHP ziyareti sona erdi.

Görüşmeye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.

Bahçeli Kapıda Karşıladı, DEM Parti-MHP Görüşmesi Sona Erdi - Resim : 1

DEM Parti heyetinde Eş Başkanlar Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan ve Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ile Sezai Temelli yer alırken, MHP heyetinde ise Devlet Bahçeli'ye Feti Yıldız ve Celal Adan eşlik etti.

Görüşmede, MHP lideri Bahçeli'nin tüm siyasi partilerin katılımıyla Meclis'te oluşturulmasını önerdiği komisyon da ele alındı.

DEM Parti, yarın TBMM'de AKP ile 15.00'te görüşecek.

DEM Parti-AKP Görüşmesinin Saati Belli OlduDEM Parti-AKP Görüşmesinin Saati Belli OlduSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

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