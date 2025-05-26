Bahçeli Geri Dönüyor: Aylar Sonra İlk Kez Konuşacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısının olduğu 4 Şubat'ta hastaneye kaldırılmış ve 6 Şubat'ta da kalp kapakçığı ameliyatı olmuştu. İki ay kadar istirahat ederek görevine ara veren MHP lideri, uzun bir aradan sonra yarın Ülkücü Şehitleri Anma Günü programında konuşacak

MHP'den yapılan açıklamaya göre Bahçeli, yarın (27 Mayıs) Ankara Kızılcahamam'da yer alan Ülkücü Şehitler Anıtı'nda gerçekleşecek olan Ülkücü Şehitleri Anma Günü etkinliğinde bulunacak. Saat 14.30'da başlaması planlanan programda, MHP liderinin konuşma da yapacağı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

MHP lideri Devlet Bahçeli, 4 Şubat 2025 tarihinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, 6 Şubat'ta da kalp kapakçığı ameliyatı olmuştu. O tarihten bu yana TBMM grup toplantısı düzenlemeyen Bahçeli, ilk kez 4 Nisan'da Alparslan Türkeş'in vefatının 28. yıl dönümünde anıt mezar ziyaretinde görüntü vermiş ve MHP Genel Merkezi'ndeki mesaisine geri dönmüştü.

Kaynak: Haber Merkezi