DEM Parti-AKP Görüşmesinin Saati Belli Oldu

Terör örgütü PKK'nın 5-7 Mayıs tarihlerinde topladığı kongrenin ardından silah bırakma ve fesih kararını açıklamasından sonra, DEM Parti siyasi partilere ziyaretlerine başlamıştı. DEM Parti'nin bugün MHP'yi ziyaret edeceği bildirilirken, yarın da AKP'ye bir ziyaret gerçekleştirilecek.

DEM Parti'nin AKP'ye yapacağı ziyaretin de saati belli oldu. DEM Parti heyeti yarın 15.00’da AKP’yi ziyaret edecek, görüşme Meclis’te yapılacak.

DEM Parti heyeti, bugün de MHP'yi 11.30'da ziyaret edecek. Görüşmede MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de katılacağı bildirildi.

AYRINTILAR GELECEK...

Kaynak: Haber Merkezi