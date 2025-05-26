CHP’li Gülcan Kış’tan İktidara Ekonomi Tepkisi, ‘Borç İçinde Kıvranan Milyonlar Var’

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Türkiye’nin ekonomik gündeme taşıyarak, “Bu düzen halkın değil, sarayın düzeni. Başkanlık gelecek, her şey düzelecek dediler; her şey düzelmedi, her şey katlandı. Katlanan borç oldu, zam oldu, vergi oldu, zulüm oldu!” ifadelerini kullandı.

İktidara sert sözlerle yüklenen Kış, vatandaşların bankalara, finans kuruluşlarına, TOKİ’ye ve varlık yönetim şirketlerine olan toplam borcunun 4 trilyon 645 milyar liraya ulaştığını belirtti. Bu borcun 2 trilyon 358 milyar lirası bireysel kredilerden, 2 trilyon 144 milyar lirasının kredi kartlarından oluştuğunu kaydeden Kış, “Yılbaşından bu yana sadece icra takibine giren bireysel borçlarda 56 milyar liralık artış yaşandığına dikkat çeken Gülcan Kış, “Artık kredi kartı borcu ödenemeyen bir lüks değil, temel gıda harcaması hâline geldi” dedi.

'MİLLETİN SOFRASINDAKİ YANGIN GÖRÜLMÜYOR'

2025’in ilk 5 ayında icra dairelerine UYAP üzerinden gelen yeni dosya sayısının 4 milyon 24 bine ulaştığını ifade eden Kış, toplam derdest dosya sayısının ise 23 milyon 525 bine dayandığını kaydetti

Türkiye’de her dört kişiden birinin icralık olduğunu aktaran Kış, “Her gün ortalama 26 bin yurttaş icra dairesinin yolunu tutuyor. Bu mudur refah? Bu mudur istikrar? Bu tabloya hâlâ başarı diyen varsa, ya sarayın mutfağından dışarı adım atmamıştır ya da milletin sofrasındaki yangını görmezden gelmeyi seçmiştir” diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i sert sözlerle eleştiren CHP’li Gülcan Kış, uygulanan ekonomi politikalarının halkı derin bir yoksulluğa sürüklediğini belirtti. Ekonomi yönetiminin üretimi değil faizi, halkı değil piyasayı koruduğunu kaydeden Gülcan Kış, 19 Mart sonrası atılan adımların bankaları daha da büyüttüğünü, ama vatandaşa yalnızca zam, vergi ve geçim sıkıntısı olarak geri döndüğünü söyledi.

'HALKA SADECE YOKSULLUK GETİRDİ'

“Kur korumalı mevduatla milyarlarca lira servet aktardılar ama aynı anda emeklinin sofrasındaki ekmeği küçülttüler” diyen Kış, “Zamlar yağmur gibi yağdı, faturalar ikiye katlandı, temel ihtiyaçlar lüks oldu. Bu ekonomi modeli halka sadece yük, yoksulluk ve icra getirdi” dedi.

İktidarın büyük vaatlerde bulunduğunu söyleyen “Başkanlık sistemiyle birlikte ne demişlerdi? Her şey düzelecek! Enflasyon düşecek, yatırım artacak, refah yükselecek. Ne oldu? Her şey katlandı! Katlanan; vatandaşın borcu, kredi faizi, gıda enflasyonu, icra dosyası… Yerinde sayan tek şey sarayın lüks harcamaları ve şatafatı” ifadelerini kullandı.

'BU DÜZEN DEĞİŞECEK'

İktidarın emekliyi enflasyona ezdirip, bankalara teslim ettiğini savunan Kış, “Esnafı icra kıskacına, çiftçiyi borç batağına, gençleri umutsuzluğa mahkûm etti. Ama biz susmayacağız. Bu kara düzeni değiştirecek, halktan alınanı halka geri vereceğiz. Bu düzen değişecek, halk kazanacak” dedi.