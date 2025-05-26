CHP'nin İstanbul'daki Yeni Miting Adresi Belli Oldu

CHP, cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından her çarşamba İstanbul’da düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin yedinci durağı belli oldu.

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CHP'nin İstanbul'daki Yeni Miting Adresi Belli Oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri devam ediyor.

İstanbul’daki ilk miting Şişli’de düzenlenirken, onu sırasıyla Beylikdüzü, Başakşehir, Beyazıt Meydanı, Silivri ve Pendik mitingleri takip etti.

7. MİTİNG ADRESİ NETLEŞTİ

Yedinci miting ise bu çarşamba Esenler'de gerçekleştirilecek. Miting Dörtyol Cumhuriyet Meydanı'nda saat 20.30'da gerçekleşecek.

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Kaynak: Haber Merkezi

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